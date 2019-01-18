Запрещенная в РФ группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрывы в Магнитогорске

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрывы дома и микроавтобуса в Магнитогорске. Об этом со ссылкой на газету террористов сообщает организация SITE Intelligence Group, отслеживающая активность боевиков в интернете.

Скриншот материала опубликован в ряде Telegram-каналов. Согласно переводу одного из каналов, в тексте указывается, что сторонники ИГ заложили взрывчатку в здании и привели ее в действие. Никаких подробностей, кроме общеизвестных, в статье не приводится. Долгое молчание боевики объяснили опасением за безопасность участников подрыва.

Напомним, взрыв в жилом доме в Магнитогорске произошел утром 31 декабря, погибли 39 человек. В качестве первоначальной версии правоохранительные органы выдвинули взрыв бытового газа. На следующий день на той же улице взорвалась «газель», погибли три человека. Ранее в Следственном комитете утверждали, что на места обрушения жилого дома следов взрывчатки не было обнаружено.

Магнитогорск, РИА «Новый День», служба информации

Магнитогорск. Другие новости 17.01.19

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