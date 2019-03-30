Главгосэкспертиза выдала заключение по обрушившемуся в Магнитогорске дому

Жители обрушившегося в Магнитогорске дома с понедельника смогут вернуться в свои квартиры.

Как сообщили РИА «Новый День» в правительстве Челябинской области, межведомственная комиссия на основе обследования, проведенного АО «Магнитогорским Гипромез» и заключения Главгосэкспертизы, состояния строительных конструкций жилого дома по проспекту Карла Маркса 164 в Магнитогорске приняла решение о том, что многоэтажка пригодна для дальнейшего проживания. С 1 апреля 2019 года с периметра будет снята охрана, а все желающие граждане смогут вернуться в свои квартиры.

Для других, кто решил дождаться окончания строительно-монтажных работ, продлена еще на три месяца компенсация средств на аренду жилья. Также выплаты за аренду жилья дополнительно в течение трех месяцев будут предоставляться гражданам, которые не готовы вернуться на Карла Маркса 164, а новую квартиру еще не приобрели.

Сейчас в подъездах дома ведется косметический ремонт, начинаются ремонтные работы на торцевых частях здания, которые образовались после демонтажа поврежденных конструкций. С 1 апреля 2019 года начинается благоустройство прилегающей и высвобожденной территории. Проект реконструкции утвердил временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер во время рабочего визита в Магнитогорский городской округ. Как в дальнейшем будет выглядеть придомовая территория, решали сами магнитогорцы, проголосовав на общественных слушаниях. В рамках благоустройства также будет проведен капитальный ремонт детско-юношеской спортивной школы, которая располагается рядом с домом.

Как отметил глава Магнитогорского городского округа Сергей Бердников, все строительно-монтажные работы должны быть закончены ко Дню города, который в текущем году будут отмечать с 28 по 30 июня.

Напомним, в 6 часов утра 31 декабря в доме №164 по улице Карла Маркса в Магнитогорске произошел взрыв, а потом обрушился подъезд №7. Погибли 39 человек.

На сегодняшний день 7 и 8 подъезды демонтированы, жильцы 5,6,9 и 10 подъездов временно расселены. В середине января некоторые жильцы начали сбор подписей за полное расселение здания, губернатор Борис Дубровский назвал это «плясками на костях». Однако 16 января Владимир Путин поручил предоставить новое жилье обитателям всех 632 квартир. Это не понравилось другим жильцам, не желающим расставаться с родным домом, да еще расположенном в центре города.

В конце февраля стало известно, что под новое здание выделен участок площадью 0,8 га на перекрестке проспекта Ленина и улицы Грязнова. Обитателям пострадавшего дома место категорически не понравилось.

Поэтому с 1 апреля 2019 года все желающие жители дома по Карла Маркса 164 смогут вернуться в свои квартиры. Для других, кто решил дождаться окончания строительно-монтажных работ, продлена еще на три месяца компенсация средств на аренду жилья. Также выплаты за аренду жилья дополнительно в течение трех месяцев будут предоставляться гражданам, которые не готовы вернуться на Карла Маркса 164, а новую квартиру еще не приобрели.

Магнитогорск, Светлана Намская

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