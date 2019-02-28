«Нужно туда чиновников переселить!» Жильцы взорвавшегося магнитогорского дома отказываются ехать «на болота»

Жильцы магнитогорского дома, обрушившегося в результате взрыва 31 декабря 2018 года, не оценили заботу чиновников и раскритиковали место, выделенное под новый дом.

Как уже сообщал «Новый День», в 6 часов утра 31 декабря в доме №164 по улице Карла Маркса в Магнитогорске произошел взрыв, а потом обрушился подъезд №7. Погибли 39 человек.

На сегодняшний день 7 и 8 подъезды демонтированы, жильцы 5,6,9 и 10 подъездов временно расселены, так как до сих пор не установлено, опасно ли находится в их квартирах. По данным администрации города, в подъездах 1 – 4 и 11 – 12 угрозы для проживания нет.

В середине января некоторые жильцы начали сбор подписей за полное расселение здания, губернатор Борис Дубровский назвал это «плясками на костях». Однако 16 января Владимир Путин поручил предоставить новое жилье обитателям всех 632 квартир. Это не понравилось другим жильцам, не желающим расставаться с родным домом, да еще расположенном в центре города.

Накануне стало известно, что под новое здание выделен участок площадью 0,8 га на перекрестке проспекта Ленина и улицы Грязнова: «Он находится в непосредственной близости от пострадавшего дома», – отчитались чиновники. Магнитогорцы возмутились.

Во-первых, от дома до выделенного участка около 2 километров, что по магнитогорским меркам немало, во-вторых, по словам горожан, местность там болотистая (от участка до реки Урал около 700 метров), в 300 метрах находится соборная мечеть (в районе много мусульман, которых каждое утро через громкоговорители сзывают на молитву), наконец, если дом 164 стоит примерно в 100 метрах от проспекта Карла Маркса и отделяется от дороги двойной полосой сквера, то новый дом планируют построить на перекрестке двух оживленных магистралей – на тишину в любое время суток рассчитывать не приходится.

Красная галочка – дом №164, синяя – участок, выделенный под новое здание

Тот самый «страшный забор»

С улицы Грязнова видно недострой

«Нужно туда всю нашу администрацию переселить, пусть они там поживут, возможно, им там самое место», – возмущаются магниторцы, заявляя, что «на болота» не поедут.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

Магнитогорск. Другие новости 28.02.19

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