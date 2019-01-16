Президент России Владимир Путин поручил полностью расселить взорвавшийся в Магнитогорске дом.

Как передает корреспондет РИА «Новый День», в 6 часов утра 31 декабря в доме №164 по улице Карла Маркса в Магнитогорске произошел взрыв, а потом обрушился подъезд №7. Погибли 39 человек. Аварийным признан и подъезд №8.

Жильцы других подъездов начали сбор подписей за полное расселение здания, губернатор Борис Дубровский назвал это «плясками на костях».

Тем не менее, Владимир Путин поручил предоставить новое жилье обитателям всех 632 квартир: «Это будет стоить миллиард с лишним, но дом расселить», – заявил президент.

Челябинск, Новый День, Ольга Арсентьева

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