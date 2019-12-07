10 кило «синтетики», 27 участников, 86 эпизодов: в Магнитке будут судить еще одну нарко-банду

Полиция закончила расследование уголовного дела крупной нарко-группировки, действовавшей на Южном Урале и в Свердловской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, Главным следственным управлением регионального полицейского главка окончено расследование уголовного дела в отношении 27 южноуральцев, обвиняемых в совершении (и покушении на совершение) ряда преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210 (организация преступного сообщества или участие в нем), пунктами «а» и «г» части 4 и частью 5 статьи 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размере) УК РФ. Максимальная санкция указанных статей предусматривает до 20 лет лишения свободы.

«В структуру криминальной организации входили четыре интернет-магазина, посредством которых осуществлялся сбыт запрещенных к обороту средств бесконтактным способом на территории Южного Урала и Екатеринбурга, – рассказали в пресс-службе ведомства. – Деятельность преступного сообщества, в которое входили мужчины и женщины в возрасте от 20-ти до 33-х лет, пресекли сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области».

В январе 2019 года в Магнитогорске оперативники при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром» задержали организатора нелегальной интернет-торговли и его соучастников. В ходе проведенных обысков следователи изъяли около десяти килограммов наркотических средств синтетического происхождения, а также приспособления для их производства, деньги, автомобили различных марок, компьютеры, телефоны и другие средства коммуникации.

В рамках расследования уголовного дела обвиняемым избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу. С целью сбора и закрепления доказательной базы допрошено более 130 человек, проведено порядка 60 экспертиз. В результате проведенной работы следователями собраны доказательства причастности обвиняемых к совершению не менее 86 эпизодов противоправной деятельности.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее стало известно о направлении в суд уголовного дела 16 южноуральцев, распространявших наркотики на территории Магнитогорска через организованный ими интернет-магазин.

Челябинск, Виктор Елисеев

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