От производства до продажи: в Магнитогорске перед судом предстанет нарко-банда

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело в отношении 16 участников организованной группы, обвиняемых в незаконном сбыте наркотических средств.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 16 жителей региона. Они обвиняются в участии в преступном сообществе, а также покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенном с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет), организованной группой.

По версии следствия, злоумышленники, действуя в составе сообщества, с апреля 2017 года по сентябрь 2018 занимались сбытом наркотиков на территории Магнитогорска через Интернет-магазин.

Кроме того, с июня 2018 года неустановленным организатором была создана собственная химическая лаборатория, используемая для серийного производства синтетического наркотического средства с целью последующего незаконного сбыта. В дальнейшем оптовые партии наркотиков распределялись между соучастниками преступной группы бесконтактным способом через систему тайников-«закладок».

В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в заключения под стражу.

Всего по уголовному делу изъято свыше 3,8 килограмма наркотических средств синтетического и растительного происхождения.

На имущество обвиняемых – 8 автотранспортных средств, электронные средства связи и денежные средства наложен арест.

Уголовное дело расследовано ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области. С утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

В отношении неустановленного организатора лаборатории и Интернет-магазина уголовное дело выделено в отдельное производство, расследование по которому продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.12.19

Челябинец, сбитый маршруткой на остановке, впал в кому. / В Челябинске фабрика пустила на полуфабрикаты 13,5 тонн просроченного мяса. / В Челябинске повсеместно сорваны сроки благоустройства общественных территорий. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»