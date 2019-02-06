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Сэкономили? Озвучены первые результаты расследования взрыва в жилом доме в Магнитогорске

Стали известны первые результаты расследования взрыва в жилом доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске.

Как уже сообщал «Новый День», в 6 часов утра 31 декабря в доме №164 по улице Карла Маркса в Магнитогорске произошел взрыв, а потом обрушился подъезд №7. Погибли 39 человек.

По версии telegram-канала «112», одной из причин трагедии в Магнитогорске «могла стать экономия газовщиками этилмеркаптана (специальный ароматизатор для придания газу резкого запаха)».

Согласно этой версии, взрыв газа произошел из-за короткого замыкания (искры) при включении света. «Дальше следствие предполагает, что на момент трагедии в квартире оставались живые люди, которые почувствовали неладное. Они попытались выбраться самостоятельно, что привело к ряду проблем: к тому времени количество газовоздушной смеси было накоплено выше нижнего предела взрываемости, и открытая дверь только усугубила положение вещей», – пишет канал.

Кроме того, следователи проверяют одоризацию газовой смеси (придание специфического запаха путем ввода в него специальных компонентов – одорантов). «Если в целях экономии газовщики снизили количество пахучих добавок в топливо, то у следствия могут возникнуть вопросы и к ним», – отмечают авторы telegram-канал.

Кроме того, сообщается, что 10 этажный дом в Магнитогорске строили по технологии 5-этажки, «что из-за увеличенных нагрузок серьезно снижает прочность несущих конструкций дома».

Официальных комментариев следственные органы пока не дают.

Напомним, дом №164 по улице Карла Маркса в Магнитогорске построен в 1973 году, подключен к газу. В 622 квартирах были зарегистрированы 1 тысяча 329 человек. Износ дома, по данным регионального оператора капремонта, на декабрь 2018 года составлял 7%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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