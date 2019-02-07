Газовики опровергли версию взрыва в магнитогорской многоэтажке

Распространенную в соцсетях версию о возможной причине взрыва в Магнитогорске опровергли представители газовой компании.

Напомним, версию об экономии распространил вчера один из telegram-каналов. Скептики отреагировали на это своими постами. «Следственный комитет практически придумал свою магнитогорскую версию и сейчас отшлифовывает ее. Завершением чего станут аресты, – написали авторы канала «Незыгарь». – Итак,

1) взрыв произошел от газа в квартире;

2) произошла утечка, и газ стал накапливаться. Но так как газовщики сэкономили, газ был без запаха и его никто не чувствовал;

3) хотя газ никто не заметил – его было очень, очень много, но он был без запаха. Взрыв газа произошел из-за замыкания;

4) дом был построен неправильно – он бы и сам рухнул.

Будут проведены аресты газовщиков, которые, видимо, во всем сознаются и публично покаются».

Впрочем, пока каяться никто желания не проявляет.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», версия, что экономия одоранта стала причиной взрыва и последующего обрушения подъезда дома №164 по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске, не имеет под собой никаких оснований.

«Одоризация газа происходит автоматически на газораспределительных станциях. Контроль одоризации ведется путем комплексных замеров интенсивности запаха природного газа. Замеры интенсивности запаха природного газа производятся двухсторонней комиссией, с участием специалистов-химиков с оформлением соответствующих актов. При нормативе проведения замеров раз в 10 дней, в ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» замеры проводятся раз в 7 дней. 25 декабря 2018 года очередные замеры показали содержание одоранта в пределах нормативных показателей, что подтверждено соответствующим актом. На основании вышеизложенного любые предположения об экономии одоранта являются несостоятельными», – заявили в пресс-службе предприятия.

Между тем, официальной информации о каких-либо результатах расследования до сих пор нет.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.02.19

Кроссворды vs мобильный интернет: что выбирают челябинские путешественники. / В Челябинске пройдет митинг за возврат прямых выборов мэра. / Скрылся с места смертельного ДТП – значит пьян. Госдума приняла поправки в УК и КоАП. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»