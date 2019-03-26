Начальник УМВД по Челябинску связал взрыв в Магнитогорске и миграцию

Руководитель управления МВД по Челябинску Борис Миронов выступил с неожиданным заявлением.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», странное заявление прозвучало во время выступления высокопоставленного полицейского перед депутатами Челябинской городской Думы.

Подводя итоги работы правоохранителей в 2018 году, а также намечая перспективы на наступивший год, главный полицейский Челябинска отдельно остановился на проблеме нелегальной миграции. В том числе и в свете подготовки к проведению в городе в 2020 году саммитов ШОС и БРИКС.

Так, в борьбе с «резиновыми» квартирами УМВД намерено сделать акцент на акции «Ваш участковый», отметил начальник полицейского управления. «Служба участковых работает каждый день, и, самое главное, это подготовка к саммиту ШОС и БРИКС, учитывая те аспекты, которые мы имели в городе Магнитогорске в декабре перед Новым годом, которые вскрыли те факты работы миграции. Поэтому в данном направлении уже идёт полная отработка 500-метровой зоны для всех 25 объектов, утверждённых правительством Челябинской области на территории Челябинска в рамках ШОС и БРИКС. Плюс непосредственно движение всех основных объектов, которые связаны с жилым сектором. На данный момент идет активная и профилактическая, и организационная работа. Мы с 15 апреля по 15 мая начинаем первый эта программы «Ваш участковый» на территории города Челябинска», – рассказал Сергей Миронов.

Напомним, в ночь на 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва обрушился подъезд многоквартирного жилого дома. Жертвами обрушения стали 39 человек. Причины взрыва власти официально не назвали до сих пор. Но всякий раз, когда выдвигалась версия теракта, она категорически отвергалась. А основной версией называли взрыв бытового газа.

При этом достаточно быстро стало известно также о взрыве микроавтобуса, произошедшем 1 января. В соцсетях тут же поползли слухи, что взрыв произошел во время попытки спецслужб схватить неких мигрантов-боевиков, якобы причастных к взрыву в жилом доме. Впрочем, сторонники «террористических» версий не могли похвастаться сколь-нибудь весомой и внятной аргументацией. Хотя продолжающееся молчание официальных властей играет на руку авторам самых фантастических гипотез.

Челябинск, Виктор Елисеев

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