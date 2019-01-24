Медведев поручил в короткие сроки выделить деньги на расселение дома в Магнитогорске

500 млн рублей будет выделено в ближайшее время из резервного фонда РФ на расселение дома в Магнитогорске.

Как уже сообщал «Новый День», в 6 часов утра 31 декабря в доме №164 по улице Карла Маркса в Магнитогорске произошел взрыв, а потом обрушился подъезд №7. Погибли 39 человек. Аварийным признан и подъезд №8.

Жильцы других подъездов начали сбор подписей за полное расселение здания, губернатор Борис Дубровский назвал это «плясками на костях».

Однако президент Владимир Путин поручил предоставить новое жилье обитателям всех 632 квартир. Сегодня на заседании правительства РФ премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что по оценкам южноуральских чиновников на расселение дома потребуется 900 млн рублей. 500 млн выделит федерация, остальные средства должны изыскать регион и ММК.

Медведев поручил решить финансовый вопрос в короткие сроки, подчеркнув, что расселение необходимо сделать по гуманитарным и технологическим причинам.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 24.01.19

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