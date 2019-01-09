Южноуральского губернатора взбесила петиция о сносе обвалившегося магнитогорского дома

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский обвинил южноуральцев, потребовавших избавить жителей злополучной десятиэтажки от тяжелых воспоминаний в «плясках на костях».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатор Борис Дубровский крайне нервно отреагировал на появившуюся в интернете петицию на имя президента России Владимира Путина с требованием расселить дом №164 по проспекту Карла Маркса, один из подъездов которого обрушился 31 декабря минувшего года, погребя под собой несколько десятков человек.

«Другого выражения я употребить не могу, кто-то пытается плясать на костях, – цитирует главу региона telegram-канал его пресс-службы «Молнии Дубровского». – Начинают собирать какие-то подписи, раскачивать ситуацию, заявляя, что решения по поводу безопасности проживания в доме принимаются кулуарно. Я делаю официальное заявление. Решения, которые были оперативно приняты, основаны на результатах технической экспертизы, проведенной специалистами МЧС России с использованием комплекса «Струна». По результатам этой экспертизы рекомендовано освободить пятый и шестой подъезды в период, когда работает тяжелая техника, что мы и сделали, предоставив людям возможность снять жилье, разместиться в пунктах временного пребывания. Согласно экспертизе, проживание в остальных подъездах безопасно».

После демонтажа седьмого и восьмого этажей будет проведен «детальный технический аудит всех сохранившихся подъездов», заверил губернатор. При этом в этом процессе примут участие представители жителей дома.

«Заявления о том, что кто-то кулуарно провел какие-то экспертизы, сделал выводы и не спросил жителей – это все неправда и попытка паразитировать на подобного рода трагедиях. Решения будут приниматься публично, они будут технически выверены, эмоции людей, которые живут в доме, также будут учтены», – пообещал г-н Дубровский.

Между тем, петицию «Расселите взорвавшийся дом в Магнитогорске, люди боятся возвращаться в уцелевшие квартиры!», размещенную на портале change.org, подписали на данный момент уже более 87 тысяч 300 человек.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.01.19

В России подорожали телефоны и автомобили. / В челябинских детских садах недокармливали детей. / Думское «ЕдРо» против индексации пенсий: даже обещанную тысячу рублей получат не все. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»