Эксперт: Большинство российских многоэтажек незащищено от прогрессирующего обрушения (ВИДЕО)

Подавляющее большинство многоэтажных домов в России незащищено от прогрессирующего обрушения. Об этом заявил профессор кафедры «Строительное производство и теория сооружений» Южно-Уральского госуниверситета, доктор технических наук Альберт Байбурин, комментируя ситуацию с обрушением дома в Магнитогорске.

Напомним, в 6 часов утра 31 декабря в доме №164 по улице Карла Маркса в Магнитогорске произошел взрыв, а потом обрушился подъезд №7. Погибли 39 человек. Аварийным признан и подъезд №8. Дом был построен в 1973 году, его износ, по данным регионального оператора капремонта, на момент взрыва составлял 7%. Между тем, за 5 лет до начала его строительства произошло событие, заставившее специалистов пересмотреть отношение к технологиям возведения многоквартирных домов. И если бы строители дома прислушались к их рекомендациями, жертв могло быть намного меньше. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 1968 году в Лондоне в панельном 20-этажном доме взорвался газ. Разрушения были большими. И с тех пор в Европе и СССР появились термин «живучесть» зданий и особые требования к процессу строительства – при возведении домов предлагалось учитывать параметры прогрессирующего обрушения. Но поскольку в нашей стране эти требования носили рекомендательный характер, в массовом строительстве их не учитывали, проектируя жилой фонд по старым нормам.

«Поэтому все здания типовых серий – 97-ой, 121-ой и так далее – они никак не защищены от такого воздействия, как взрыв бытового газа, – говорит профессор Байбурин. – Есть нормы по проектированию производственных зданий со взрывоопасными технологиями. Там предусматриваются так называемые легко-сбрасываемые конструкции – остекленные проемы, кровли и т.п. Но на жилые здания такие обязательные требования не распространяются».

Ситуация осложняется модой на пластиковые окна: «Мало того, что они раз в 10 менее воздухопроницаемы, чем деревянные, которые раньше стояли, то есть снижается степень вентиляции, что немаловажно при использовании газа в квартирах, – говорит эксперт, – эти окна еще и с трудом вылетают при взрывах».

По словам Альберта Байбурина, все новые здания необходимо возводить с защитой от прогрессирующего обрушения.

Есть еще один нюанс, который приводит, к подобным катастрофам: несоблюдение технологий при строительстве, эксплуатации или ремонте зданий. По словам эксперта, этот фактор увеличивает масштаб разрушений и число жертв в разы.

Пример тому – землетрясение в Армении в 1988 году

«Необходима сертификация зданий на безопасность, – настаивает эксперт. – Если риск превышает допустимые величины, строители должны либо устранять дефекты, либо страховать здание на излишний риск».

Как оказалось, в Челябинске уже давно разработана методика оценки подобных рисков, и регион мог быть стать экспериментальной площадки по ее внедрению. Но пока разработки южноуральских ученых никого не заинтересовали.

Челябинск, Светлана Намская, Евгений Полак

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