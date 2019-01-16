Не хочешь – заставим: в России ужесточат правила обращения с бытовыми газовыми плитами

Если южноуральцы не будут заключать договоры на обслуживание внутриквартирных газовых сетей, им будут отключать газ. И страдать при этом будет весь «стояк».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такая норма в законодательстве есть, но до сих пор к ней прибегали крайне редко. Однако после событий в Магнитогорске контролирующие органы призывают ужесточить как отношение к «несогласным», так и само законодательство.

«Теперь, я думаю, к отключению газа по стояку в случае нарушений (незаключения договора на обслуживание газового оборудования, недопуск обслуживающей организации к проверке) будут прибегать чаще», – заявила сегодня первый заместитель начальника главного управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» Элла Никитина.

Напомним, в 6 часов утра 31 декабря в доме №164 по улице Карла Маркса в Магнитогорске произошел взрыв, а потом обрушился подъезд №7. Погибли 39 человек. Аварийным признан и подъезд №8. Согласно предварительной официальной версии, причиной трагедии стал взрыв газа в одной из квартир. Специалисты называют неисправность газовых плит – одной из главных причин взрывов газа в жилом секторе. При этом люди весьма беспечно относятся к состоянию подобного оборудования: в целом по области договоры на обслуживание ВКГО имеют 62% абонентов, в Челябинске – не более 10%.

Если управляющая компания отказывается заключить договор на обслуживание ВДГО, ее могут лишить права обслуживать дом и даже отобрать лицензию. Для физических же лиц предусмотрены небольшие штрафы – до 2 тысяч рублей.

Поскольку такими мерами призвать население к порядку невозможно, решено лишить его возможности выбирать: в ближайшее время в Госдуму будет внесена законодательная инициатива, согласно которой обслуживать ВДГО и ВКГО в конкретном доме сможет только одна компания (сейчас владельцы квартир могут заключить договор с любой компанией, занимающейся обслуживанием газового оборудования. Есть дома, в которых с ВКГО работает сразу 6 организаций).

В случае, если жильцы будут упорствовать в нежелании заключить договор на обслуживание ВКГО, за них это сделает управляющая компания. Сейчас у УК тоже есть такая возможность, но только если подобное решение принято на общем собрании собственников. Теперь предлагается разрешить УК заключать договор, не собирая жильцов.

P.S. В доме №164 по улице Карла Маркса в Магнитогорске обследование ВДГО проводилось в апреле 2018 года, ВКГО – в мае 2018. Серьезных претензий зафиксировано не было. «Но жители сообщали, что по дому ходили лже-газовики», – уточнила Элла Никитина.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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