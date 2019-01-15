Заложники «голубого огонька»: взрыв может произойти даже при небольшой концентрации газа в квартире (ВИДЕО)

Бытовая газификация зашла в тупик: по сути, жители многоэтажного дома оказываются заложниками одной квартиры, в которой живут несговорчивые люди или асоциальные элементы.

Напомним, в 6 часов утра 31 декабря в доме №164 по улице Карла Маркса в Магнитогорске произошел взрыв, а потом обрушился подъезд №7. Погибли 39 человек. Аварийным признан и подъезд №8. Согласно предварительной официальной версии, причиной трагедии стал взрыв газа в одной из квартир. Эксперты пока не озвучивают выводы, а специалисты напоминают:

«По своим физико-химическим газ взрывоопасен и воспламеняем, поэтому последствия его недобросовестной эксплуатации могут печальны, – говорит генеральный директор ООО «Газэнергосервис», обслуживающего 90% газифицированных многоквартирных домов Челябинска, Виталий Бабкин. – Но взрывается он в переделах концентрации в газо-воздушной смеси от 5% до 15%. Если концентрация выше – скажем 30% – газ начинает выгорать, и только когда его процент опустится ниже 15, происходит взрыв».

К вопросу, как нужно было загазовать подъезд, чтобы взыв привел к таким последствиям, как в Магнитогорске

Виталий Бабкин отмечает: опасность взрыва в жилом секторе велика, так как утечка газа – явление нередкое.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», только в Челябинске в 2018 году загазованность стала причиной более 70% вызовов аварийных бригад в многоквартирные дома. Однао из причин – изношенность сетей.

«В Челябинске дома начали газифицировать с 1955 года, и эти дома до сих пор стоят. О каком состоянии сетей мы можем говорить? У нас ЧМЗ водонагревательные колонки еще на резьбовых соединениях, по которым еще гонялся коксовый газ с завода», – отмечает Бабкин.

Большие надежды возлагались на капитальный ремонт, но за последние 5 лет отремонтировали только 6 домов. «А что такое капитальный ремонт? Если раньше строительными нормами была предусмотрена прокладка сетей внутри подъезда – по местами общего пользования, то сегодня при капитальном ремонте сети выносятся полностью на фасад здания, на фасаде стоит отключающее устройство, газ заходит непосредственно в кухню и идет дальше стояком, как было раньше», – рассказывает глава «Газэнергосервиса», добавляя, что для подобного ремонта нужно выполнить целый ряд регламентных работ, а этот процесс небыстрый.

При этом Бабкин подчеркивает: основная причина происшествий кроется не в домовых сетях, а в квартирных. После приватизации жилья произошло разделение на внутридомовое газовое оборудование общего пользования – это все, что идет от ввода трубы в дом до газового крана внутри квартиры – ответственность за содержание которого возложена на управляющую компанию (она обязана заключить договор со специализированной организацией и контролировать ее работу), а вот гибкая поводка, идущая от крана, счетчики и плита – это собственность владельца квартиры.

«Очень сложно донести до абонентов, что плита подобна стиральной машине, посудомойке – это ваша собственность, вы обязаны нести за нее отвечать и заключать договоры на обслуживание», – подчеркивает Бабкин.

Если у управляющей компании есть договор на обслуживание внутридомового оборудования, это не значит, что он автоматически распространяется на внутриквартирные сети, – каждый владелец квартиры должен заключить с газовиками персональное соглашение. Причем, не обязательно с той же компанией, что и УК – выбрать можно любую, из внесенных в реестр (опубликован на сайте ГЖИ). Разумеется, договор за отдельную плату – около 500 рублей в год.

То ли эти траты кажутся челябинцам непосильными, то ли они не видят смысла в подобных договорах, но с 2013 года, когда была введена эта норма, в Челябинске заключили договоры не более 10% абонентов.

Между тем, основным источником опасности является газовая плита – именно ее неисправность чаще всего приводит к утечке газа и последующим взрывам. И чтобы этого не произошло, плиту и ведущий к ней шланг должен раз в год проверять специалист обслуживающей компании. Только он может сказать, нужно ли что-то менять, и только под его присмотром можно производить ремонт и замену оборудования.

Кстати, лже-газовики, навязывающие южноуральцам втридорога свои услуги по замене шлангов и установке прочих «абсолютно необходимых» приборов, превратились в головную боль для обслуживающих газовое оборудование организаций: в лучшем случае после них все приходится переделывать (и клиенту придется за это заплатить), в худшем – газ взрывается во время их «работ».

Как отличить настоящего газовщика от мошенника, читайте здесь.

P.S. После взрыва в Магнитогорске мошенники оживились и теперь пытаются «втюхивать» газоанализаторы и прочее «оборудование», якобы, предотвращающее утечку газа. Специалисты предупреждают: все эти приборы и приборчики абсолютно бесполезны.

Челябинск, Светлана Намская, Евгений Полак

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