Липовые газовики ходят по квартирам и навязывают дорогие приборы для контроля за утечками (ВИДЕО)

По квартирам жителей Екатеринбурга начали ходить люди, которые выдают себя за представителей газовых служб. Липовые газовики особенно активизировались после взрывов в Магнитогорске и Ростовской области. Неизвестные попросту запугивают граждан страшными последствиями и вынуждают купить втридорога оборудование, которое якобы реагирует на утечку газа. В Екатеринбурге от такой покупки пенсионерку защитил внук. Подробности – в материале «Нового Дня».

Липовые газовики ходят по квартирам

Валентина Просвирова рассказывает, неизвестный молодой человек пришел к ней домой 13 января. Мужчина представился работником газовой службы, отвечающим за технику безопасности. Сказал, что в связи с произошедших взрывов в Магнитогорске и Шахтах он проводит инструктажи и объясняет, как нужно обращаться с газом. Пенсионерка впустила «специалиста», а тот в квартире начал доказывать женщине, что ей срочно необходимо установить прибор, который отреагирует на возможную утечку газа. При этом, «липовый» газовик заявил, что специально для Валентины Просвировой он сделает скидку 50% – установит оборудование за «символические» 11 тысяч рублей.

В кухню вовремя зашел внук Валентины и решил проверить документы газовика. «Я проверил удостоверение. У него фотография вклеенная, не было печати. В удостоверении какие-то были исправления. Я понял, что удостоверение фальшивое», – рассказал Максим Просвиров.

Максим выгнал липового газовика и вызвал полицию. Правоохранители приехали до того, как самозванец успел покинуть дом. С мужчины взяли объяснения и провели профилактическую беседу, рассказали в пресс-службе УМВД Екатеринбурга. В целом комментировать ситуацию в полиции отказались.

В АО «Екатеринбурггаз» говорят, что после трагедий в Магнитогорске и Шахтах к ним активно начали поступать жалобы от горожан, которых вынудили купить приборы, якобы реагирующие на утечку газа. «К нам с жалобой обращался мужчина, купивший якобы газоанализатор за 21 000 рублей! На самом деле, такие приборы просто не нужны. Чтобы они сработали, концентрация газа в квартире должна быть максимальная. В этот момент людей уже обычно эвакуируют», – рассказывает мастер службы домовых сетей ПУ-2 «Екатеринбурггаза» Лариса Малоземова.

График проведения ежегодного технического обслуживания всегда составляется заранее, а дату визита можно уточнить в Управляющей компании, говорят в «Екатеринбурггаз». А при малейшем сомнении, что перед вами стоит представитель газовой службы можно проверить информацию через УК, или же позвонить по номеру «104».

Екатеринбург, служба информации

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