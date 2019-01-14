Невыполнимо: проверить все газифицированные квартиры в установленные сроки невозможно

До 1 марта все многоквартирные дома, оборудованные газовыми плитами, должны быть проверены на предмет безопасности. Скорее всего, выполнить это поручение Госжилинспекции не удастся.

Напомним, в 6 часов утра 31 декабря в доме №164 по улице Карла Маркса произошел взрыв, а потом обрушился подъезд №7. Погибли 39 человек. Аварийным признан и подъезд №8. Это ЧП и послужило поводом для тотальных проверок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день в Челябинской области газ используется для приготовления пищи в более чем 15 тысячах многоквартирных домов (около 720 тысяч квартир). Только в областном центре более 3,5 тысяч таких зданий, плюс около 24 тысяч квартир оборудовано газовыми водонагревателями. Поверить такое количество за полтора месяца невозможно физически.

Ситуация осложняется тем, что многие южноуральцы, опасаясь мошенников, отказываются пускать газовиков в квартиры.

Чтобы не стать жертвой ушлых дельцов и убедиться, что ваше газовое оборудование в порядке, специалисты предлагают нехитрый алгоритм:

Выяснить у управляющей компании название и телефон специализированной газовой организации, обслуживающей ваш дом (вся эта информацию должна быть в договоре на обслуживание внутриквартирного газового оборудования, который обязан заключить каждый владелец жилья, но на сегодняшний день в целом по области такие документы подписали около 62% собственников, а в Челябинске и вовсе не более 10%). Когда на пороге появляется проверяющий (о проверке обслуживающая компания должна предупредить заранее, развесив объявления на подъездах, но бывает всякое), позвонить в обслуживающую компанию и выяснить, проходит ли в этот день проверка в вашем доме, и если да, то кто именно ее проводит. Если проверки нет или имя проверяющего не совпадает, сообщить о визитерах в обслуживающую организацию, вызвать полицию или обратиться в прокуратуру.

«Проблема в том, что граждане не сообщают нам о визитах мошенников, – отметила начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан прокуратуры Челябинской области Ольга Чумакова. И добавила: как правило, ЧП случаются именно из-за неисправности внутриквартирного оборудования, ответственность за которое несет собственник жилья. Кстати, по закону проверять газовое оборудование должны не реже одного раза в год, а состояние вентиляционных шахт в газифицированных домах – 4 раза в год (чистить шахты обязана управляющая компания, никакой дополнительной оплаты с жильцов не взимается).

Если на момент легальной проверки, жильцов по каким-то причинам не оказалось дома, можно позвонить в обслуживающую организацию и назначить визит газовщиков на удобное для вас время, говорит генеральный директор ООО «Газэнергосервис», обслуживающего 90% газифицированных многоквартирных домов Челябинска, Виталий Бабкин.

В Госжилинспекции предупреждают: если человек отказывается впустить представителя газовой компании, его могут оштрафовать на несколько тысяч рублей. Впрочем, эти угрозы вряд ли повлияют на отношение челябинцев к проблеме: например, в микрорайоне Парковый газовщиков не то что в квартиры – в подъезд не пускают.

Но даже если представить себе идеальные условия: все южноуральцы неожиданно станут сознательными, а к проверке подключаться все организации, включенные в реестр обслуживающих ВДГО и ВКГО (в него сейчас включены 28 организаций – их названия можно посмотреть на сайте ГЖИ), поделят газифицированные квартиры поровну и вести эту работу они будут круглосуточно, а в квартиры будут попадать с помощью телепортации (то есть не тратить время на перемещение между объектами), то получится, что в среднем одна компания должна проверять по 24 квартиры в час, иными словами тратить на обследование оборудования и заполнение документов не более 2,5 минут.

«Мы перешли практически на круглосуточный режим работы, – заявил Виталий Бабкин. – Но то, что мы делаем в течение года, невозможно сделать за месяц».

Челябинск, Светлана Намская

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