В лесу под Сухим Логом охотник по ошибке застрелил егеря

Пожилой егерь погиб в Сухоложском районе из-за неосторожного выстрела охотника.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР по Свердловской области, трагедия случилась еще в пятницу днем в лесу в районе деревни Сергуловка. Предварительно установлено, что охота проводилась на законных основаниях, с участием егеря, который был загонщиком. Один из охотников, мужчина 1965 г.р., спутал машину загонщика вдали с лосем и выстрелил, попав в егеря, 1952 г.р. От полученного ранения пострадавший скончался. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности). Подозреваемый признал свою вину.

Начальник пресс-службы областного Главка полиции Валерий Горелых добавил, что на место происшествия выезжали сотрудники полиции территориального ОВД. Личности всех участников непреднамеренной криминальной драмы установлены по горячим следам. Изъято орудие преступления – зарегистрированный охотничий карабин «Лось» (калибр 7,62).

Напомним, совсем недавно похожий случай произошел в ХМАО-Югре. 3 января 2019 года охотник выстрелил из ружья в движущийся объект, принимая его за лося. Подойдя ближе, мужчина увидел, что смертельно ранил своего 18-летнего сына. Молодой человек скончался на месте.

Сухой Лог, служба информации

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