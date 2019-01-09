В Югре мужчина вместо лося застрелил сына

В ХМАО произошла трагедия на охоте в новогодние каникулы – мужчина случайно убил сына. ЧП произошло 3 января 2019 года. Следователи возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

«В условиях недостаточной видимости охотник выстрелил из ружья в движущийся объект, принимая его за лося. Подойдя ближе, мужчина увидел, что смертельно ранил своего 18-летнего сына. Молодой человек скончался на месте», – говорится в сообщении следственного управления СК Югры.

Похожая трагедия произошла не так давно в Тюменской области. Глава тюменского агрохолдинга «Маяк» Владимир Ташланов застрелил на охоте егеря. Он целился в кабана и не увидел мужчину, который находился в автомобиле за холмом.

Нефтеюганский район, служба информации

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