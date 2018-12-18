Жена застреленного егеря простила тюменского бизнесмена за убийство мужа

Дело главы тюменского агрохолдинга «Маяк» Владимира Ташланова, застрелившего на охоте егеря, направлено в суд. Прокуратура Тюменской области раскрыла некоторые подробности трагедии. Как выяснилось, целился Ташланов все-таки не в косулю, как сообщалось ранее, а в кабана.

«Вечером 26 сентября 2018 года руководитель ЗАО «Агрокомплекс Маяк» с двумя егерями поехал на охоту. В поле он увидел кабана, забегавшего на холм, и ста метров выстрелил в направлении зверя из карабина Blaser R 93, – рассказали в прокуратуре. – После этого обвиняемый с одним егерем поехал на машине за холм, чтобы найти добычу».

Вместо кабана Ташланов нашел УАЗ «Трэкол» с мертвым егерем. В момент выстрела мужчина высунулся из люка автомобиля и смотрел по сторонам, в результате он получил сквозное пулевое ранение шеи и скончался на месте. Высота «Трэкола» составляла примерно два метра, его не было видно из-за трехметрового холма, за которым он стоял. Это подтвердилось в ходе следственного эксперимента.

Вместе с тем, как говорится в обвинительном заключении, Ташланов не убедился в том, что в направлении выстрела нет людей, и произвел выстрел в положении «колено». В ходе допроса Ташланов не сказал, признает ли себя виновным, пообещав озвучить свою позицию в суде.

Жена погибшего егеря сообщила, что не имеет претензий к бизнесмену и уверена, что все произошло по неосторожности. По ее словам, Ташланов был другом ее мужа, он помог в проведении похорон.

Владимир Ташланов обвиняется в причинении смерти по неосторожности. При самом пессимистичном сценарии ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Фото место преступления

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 18.12.18

Тюменские власти пообещали налоговый вычет тем, кто занимается в спортзалах. / Тюменская область сэкономила на выборах губернатора и раздала премии избиркомам. / Тюменка сломала об мужа лопату и добила его второй. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»