В Тюмени будут судить известного бизнесмена, который застрелил человека

Тюменские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении главы агрохолдинга «Маяк» Владимира Ташланова. 61-летний бизнесмен обвиняется в причинение смерти по неосторожности.

Вечером 26 сентября 2018 года во время охоты он выстрелил из ружья в пробегающую косулю, но попал в своего 53-летнего знакомого. От полученного ранения мужчина скончался на месте. Трагедия произошла в 8 километрах от деревни Новопокровка Казанского района Тюменской области.

«В ближайшее время уголовное дело будет направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу», – сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

Стоит отметить, что сразу после ЧП источники «Нового Дня», близкие к правоохранительным органам, сообщали, что выстрел произвел якобы не Владимир Ташланов, а его сын – Дмитрий (бывший директор «Маяка» Дмитрий Ташланов), однако отец пытается взять вину на себя.

Фото – сайт СУ СКР по Тюменской области

Тюмень, служба информации

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