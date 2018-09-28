Следователи прокомментировали убийство егеря известным тюменским бизнесменом

Глава тюменского агрохолдинга «Маяк» Владимир Ташланов подозревается в непреднамеренном убийстве. Об этом «Новому Дню» сообщил собственный источник в правоохранительных органах. Информация появилась еще вчера утром, но не было официальных подтверждений.

Трагедия произошла вечером 26 сентября в Казанском районе. Ташланов, по словам местных жителей, случайно выстрелил в голову егерю во время охоты. От огнестрельного ранения мужчина скончался на месте.

В СУ СКР по Тюменской области подтвердили информацию о ЧП. Там сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Там не стали называть имя фигуранта.

«Уголовное дело возбуждено в отношении 61-летнего жителя Казанского района. 26 сентября в 20:30 около деревни Новопокровка он выстрелил из ружья в косулю, но попал в своего 53-летнего знакомого», – рассказали в пресс-службе следственного комитета.

Источник «Нового Дня», близкий к правоохранительным структурам, сообщил, что по одной из версий, выстрел произвел якобы сын Владимира Ташланова – Дмитрий (бывший директор «Маяка» Дмитрий Ташланов), однако отец пытается взять вину на себя.

Накануне следователи весь день провели на месте преступления. Владимир Ташланов и Дмитрий Ташланов в офисе «Маяка» сегодня не появлялись. В приемной «Новому Дню» сказали, что якобы ничего не знают о ЧП.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 28.09.18

Тюмень отдаст Югре почти все дополнительные деньги из «Сотрудничества». / Тюменские власти заработали миллионы на банковских вкладах. / Тюменские власти платят за проект «Яндекс.Новости». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»