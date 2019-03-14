Известный тюменский бизнесмен отделался штрафом за убийство егеря

Глава тюменского агрохолдинга «Маяк» Владимир Ташланов отделался штрафом за случайное убийство егеря на охоте. Как рассказал «Новому Дню» адвокат бизнесмена Тимур Чиквиладзе, сумма, которую по решению Казанского районного суда должен выплатить его подзащитный, составляет 100 тыс. рублей.

Стоит отметить, что этот мягкий приговор Владимир Ташланов изначально собирался оспаривать, 12 марта была подана апелляционная жалоба. Однако в настоящее время она отозвана. Причины, заставившие команду Ташланова изменить решение, Тимур Чиквиладзе назвать отказался.

Напомним, вечером 26 сентября 2018 года руководитель ЗАО «Агрокомплекс Маяк» с двумя егерями поехал на охоту. В поле он увидел кабана, забегавшего на холм, и со ста метров выстрелил в направлении зверя из карабина Blaser R 93. После этого Ташланов с одним егерем поехал на машине за холм, чтобы найти добычу.

Вместо кабана он нашел УАЗ «Трэкол» с мертвым егерем. В момент выстрела мужчина высунулся из люка автомобиля и смотрел по сторонам, в результате он получил сквозное пулевое ранение шеи и скончался на месте. Высота «Трэкола» составляла примерно два метра, его не было видно из-за трехметрового холма, за которым он стоял. Это подтвердилось в ходе следственного эксперимента.

Ташланов не убедился в том, что в направлении выстрела нет людей, и произвел выстрел в положении «колено». Жена погибшего егеря сообщила, что не имеет претензий к бизнесмену и уверена, что все произошло по неосторожности. По ее словам, Ташланов был другом ее мужа, он помог в проведении похорон.

В качестве смягчающих вину обстоятельств суд учел, что сразу после совершения преступления подсудимый начал оказывать потерпевшему медицинскую помощь, добровольно возместил ущерб и моральный вред, причиненный семье погибшего.

Стоит отметить, что изначально, источники, близкие к правоохранительным органам, сообщали, что по одной из версий, выстрел произвел якобы сын Владимира Ташланова – Дмитрий (бывший директор «Маяка» Дмитрий Ташланов), а отец решил взять вину на себя.



Тюмень, служба информации

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