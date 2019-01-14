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Понедельник, 14 января 2019, 10:23 мск

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Срок работы над новым генпланом Екатеринбурга продлили более чем на год

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский скорректировал сроки утверждения нового генерального плана Екатеринбурга.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в подписанном главой постановлении установлена новая дата направления проекта генплана на утверждение в областной минстрой – декабрь 2019 года. В предыдущей редакции документа это должно было быть сделано в августе 2018 года, то есть еще до выборов новой городской думы.

Соответственно, сдвинулись сроки и всех промежуточных этапов. Непосредственно разработка проекта генплана, начатая в марте 2017 года, должна была завершиться в марте 2018 года, еще до истечения срока полномочий прежнего сити-менеджера Александра Якоба и назначившего его состава городской думы, но фактически этот этап закончился только в ноябре 2018 года – уже с новой городской командой. В настоящее время идет согласование проекта с отраслевыми и районными подразделениями администрации города, этот этап продлится до февраля (в предыдущей редакции – до мая 2018 года). Общественные обсуждения проекта, которые изначально попадали на самый разгар предвыборной борьбы – июнь-июль 2018 года, – фактически состоятся в сентябре-ноябре 2019 года.

Напомним, необходимость разработки нового генплана назрела и обоснована изменением федерального законодательства, а также подготовкой внутри города долгосрочных стратегических документов, таких как Стратегический план развития Екатеринбурга. Предыдущий генплан Екатеринбурга был принят в 1990-х годах, а до этого – в 1972-м.

Получить официальный комментарий в пресс-службе мэрии пока не удалось.

Екатеринбург, служба информации

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