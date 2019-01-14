Городской департамент внутренней политики возглавит известный политтехнолог

Департамент внутренней политики администрации Екатеринбурга возглавит политтехнолог Михаил Корабельников.

Как рассказал РИА «Новый День» замглавы города Анатолий Гагарин, назначение состоится в феврале.

Напомним, раньше в структуре мэрии существовал информационно-аналитический департамент, который сейчас находится в процессе реорганизации. После нее в городской администрации по аналогии с областной появятся департаменты внутренней и информационной политики.

Михаил Корабельников – выпускник истфака УрГУ, кандидат исторических наук. В 1990-е годы работал в администрации губернатора, где отвечал за взаимодействие с политическими и общественными объединениями, затем решал похожие вопросы в городской администрации, из которой ушел несколько лет назад.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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