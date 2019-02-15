Департамент внутренней политики Екатеринбурга возглавил Михаил Коробельников

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назначил Михаила Коробельникова начальником департамента внутренней политики администрации Екатеринбурга. Об этом сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии.

Напомним, о такой возможности «Новый День» писал еще месяц назад.

Михаил Коробельников родился в 1962 году, закончил исторический факультет УрГУ, кандидат исторических наук. С 1993 по 1995 год Михаил Александрович работал в администрации Свердловской области ведущим специалистом уполномоченного по межнациональным отношениям. В 1995-м – возглавил сектор по работе с политическими и общественными объединениями информационно-аналитического управления администрации губернатора. В 2000-х годах Коробельников занимался политическим консультированием, разработкой стратегий развития СМИ в Уральском федеральном округе.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 15.02.19

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