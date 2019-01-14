«Автомобилист» начал продажу билетов на последнее в регулярке уральское дерби

В Екатеринбурге началась продажа билетов на последний в регулярке КХЛ матч – между «Автомобилистом» и «Трактором». Встреча станет уже четвертой в уральском дерби сезона 2018/19.

Напомним, первая игра состоялась 13 сентября, тогда «Автомобилист» переиграл «Трактор» со счетом 4:1, следующая встреча прошла 23 декабря ‒ вновь победила екатеринбургская команда со счетом 3:2, еще один матч состоялся 6 января, «шоферы» расправились с противниками со счетом 2:0.

Екатеринбургский «Автомобилист» первым на Востоке КХЛ обеспечил себе выход в плей-офф, челябинский «Трактор», показавший крайне неудачное начало сезона, пока идет на восьмой строчке турнирной таблицы в своей конференции и все же имеет шансы на попадание в розыгрыш Кубка Гагарина.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 14.01.19

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