На Среднем Урале аналоговое телевещание отключат в июне

Свердловская область полностью перейдет на цифровое телевещание в начале июня 2019 года. Владельцам старых телевизоров, не поддерживающих стандарт DVB-T2, придется приобрести специальную приставку, иначе они останутся с пустыми экранами.

«Правительство Российской Федерации приняло решение о переносе сроков отключения аналогового вещания и поэтапного прекращения аналоговой трансляции. В Свердловской области, в том числе и в Екатеринбурге, 3 июня на частотах всех аналоговых каналов появится информационный экран о переходе региона на «цифру», – сообщили в пресс-службе мэрии.

По решению свердловского парламента более 43 тысяч свердловчан, имеющих доход ниже прожиточного минимума и проживающих в небольших городах и поселках, смогут получить денежную компенсацию на приобретение цифровой приставки. Для этого им нужно обратиться в министерство соцполитики.

Для жителей, у которых есть современные телевизоры, ничего не изменится. С запуском цифрового вещания они получат бесплатный пакет: 20 федеральных телеканалов и три радиоканала.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 14.01.19

Екатеринбургских депутатов заставят отчитываться за потраченные на избирателей деньги. / «Автомобилист» начал продажу билетов на последнее в регулярке уральское дерби. / В Кольцово откроют магазин дьюти-фри в зоне прилета. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»