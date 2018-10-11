Малоимущим свердловчанам дадут денег на цифровое телевидение

Депутаты областного парламента предварительно одобрили законопроект о денежной выплате малоимущим гражданам на покупку приставки для цифрового телевидения. С середины января 2019 года Россия полностью откажется от аналогового вещания, и те, кто не успел приобрести специальное оборудование, останутся с пустым телеэкраном. Свердловские власти готовы компенсировать льготникам 90 % расходов на эти цели.

Как сообщил заместитель министра социальной политики региона Евгений Шаповалов на заседании профильного комитета заксобрания, компенсацию смогут получить жители населенных пунктов до 100 тысяч человек, имеющие доход ниже прожиточного минимума. Под эту категорию попадают свыше 43 тысяч свердловчан.

«После принятия закона малоимущим нужно обратиться в министерство соцполитики. Поскольку они получают пособия, то дорогу знают. Никаких дополнительных документов для подтверждения статуса не понадобится. Компенсация носит заявительный характер. Человек должен показать договор на установку приставки или чек о покупке», – рассказал чиновник.

Он добавил, что средняя стоимость цифровой приставки сейчас составляет 2 700 рублей, оборудования для спутникового вещания – порядка 6 тысяч рублей. На компенсацию 90 % этих затрат граждан будет выделено 136,3 миллиона рублей из областного бюджета.

Депутат от «Справедливой России» Егор Шаламовских поинтересовался, учитывает ли законопроект последующие расходы малоимущей семьи на абонентскую плату после перехода на «цифру». Замминистра ответил, что такие расчеты не проводились. Но поскольку отказ от аналогового вещания происходит по всей стране, гражданам просто ничего не остается, как покупать цифровую приставку. Специалисты из министерства также объяснили, почему льгота распространяется только на небольшие поселения. Оказывается, в малочисленных муниципалитетах сохранять телевидение в аналоговом формате просто невыгодно, поэтому там переход идет быстрее.

Единоросс Владимир Власов предложил провести круглый стол с приглашением представителей компании РТРС, которая занимается внедрением цифрового вещания. «Насколько я понимаю, вещание главных федеральных каналов в цифровом формате обеспечивает государство, а пакет дополнительных каналов идет уже за абонентскую плату. Вот эти вопросы хотелось бы подробнее прояснить», – отметил депутат.

В итоге комитет по соцполитике вынес законопроект на обсуждение в заксобрание, но с оговоркой о проведении дополнительных совещаний по этой инициативе.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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