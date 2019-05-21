Через две недели в Свердловской области пропадет аналоговое ТВ. Активизировались псевдоволонтеры

В Свердловской области с 3 июня отключат аналоговое телевидение. Десять дней после этого на телеканалах будет размещена заставка с номерами телефонов и информацией о том, что делать, если подключиться не успели, – а затем «картинка» вовсе пропадет. Бесплатно помочь с подключением должны волонтеры – но по квартирам уже ходят предприимчивые ребята, берущие деньги за услугу.

Как рассказал сегодня на пресс-конференции директор Свердловского филиала РТРС Сергей Павлов, в регионе на цифровое вещание перевели 20 федеральных каналов и три радиостанции – они будут транслироваться бесплатно. Чтобы людям было проще понять, как именно устроено телевидение в их доме, на этих каналах сейчас рядом с логотипом видна буква «А». По его словам, за последние дни выросло число тех, кто обращается на телефоны горячей линии – только за минувшие сутки поступило около 500 звонков.

Тем, у кого до сих пор аналоговое вещание, нужно купить специальную приставку. Для малоимущих предусмотрена компенсация – 90 % стоимости оборудования. Для проживающих в зоне цифрового вещания компенсация составит до 2 700 рублей, тем, кто живет вне пределов цифрового вещания, компенсируют затраты на комплект спутникового телевидения – до 6 тысяч рублей. Начальник отдела обеспечения и контроля социальных выплат министерства социальной политики Свердловской области Эльза Андреева уточнила, что всего в регионе как малоимущие на учете числятся около 60 тысяч семей. За компенсацией обратились около 800 семей, но рост пошел буквально за последние дни.

Участились случаи, когда недобропорядочные организации – зная о том, что по всей России волонтерские отряды помогают людям бесплатно, – распространяют рекламу, предлагая помощь за деньги. Чтобы обратиться за бесплатной помощью, нужно позвонить на региональную линию, после чего заявке позвонившего будет присвоен номер. «Когда волонтеры придут, по своему номеру заявки у них можно будет уточнить, они это или нет. Волонтеры ходят со специальными бейджиками «Волонтерский корпус Свердловской области», а также у них специальная одежда – майка или кофта волонтерского корпуса», – прокомментировал директор департамента информатизации и связи Свердловской области Юрий Гущин. На сегодняшний день как таковой очереди нет, обработано волонтерами около 700-800 заявок, но ближе к 3 июня и сразу после него ожидается, что заявок будет больше.

Телефоны горячей линии: 88002202002 (федеральная) 88002508960 (региональная).

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 21.05.19

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