Свердловская область заказывает опросы в соцсетях о цифровом телевидении и о негативе в СМИ

За несколько месяцев до перехода на цифровое телевидение в Свердловской области устраивают опросы в соцсетях. Респонденты должны ответить, известно ли им о переменах в работе ТВ. Другая задача исследования – найти негативные темы в СМИ и придумать способы сократить число таких публикации.

На сайте госзакупок сегодня была опубликована документация о проведении соцопроса в Нижнем Тагиле. Это закупка у единственного поставщика, которую проводит ГАУСО «Информационно-аналитический центр», но платить за исследование будет бюджет Свердловской области. Соцопрос обойдется в 499,6 тысяч рублей. Подрядчик должен будет сформулировать план исследования и разработать анкету. В анкете, кроме вопросов социально-демографического блока, должен быть вопрос об осведомленности респондента о переходе на цифровое вещание 20 общедоступных телевизионных каналов. Кроме того, у респондентов попросят адрес электронной почты. Выборка исследования, которое проведут в соцсетях – 3 298 респондентов.

«Каждый пользователь, попавший в состав выборки, должен видеть приглашение к участию в опросе на странице своего профиля в социальной сети. Приглашение к участию в опросе должно выглядеть как баннер, содержащий призыв принять участие в опросе. После принятия приглашения к участию в опросе респондент должен попасть на страницу специализированного сервиса онлайн-опросов, на котором должна содержаться анкета опроса», – уточняется в техзадании.

Другие обязательные вопросы не указываются, однако в аналитическом отчете исполнитель помимо прочего должен будет указать «данные о развитии проблемных для конкретного муниципалитета тем», как эти темы отражены в СМИ и рекомендации по минимизации негативного развертывания тем в СМИ. Закончить исследование необходимо до 29 апреля.

Ранее аналогичные опросы прошли для жителей Асбеста, Серова и Красноуфимска – в них должны были поучаствовать по 609, 974 и 359 респондентов соответственно. Затраты бюджета составили 410 тысяч рублей.

Свердловская область попала в число регионов, где переход на цифровое телевидение произойдет в последнюю очередь – аналоговый сигнал отключат 3 июня. Те, кто не успел приобрести специальное оборудование, останутся с пустым телеэкраном. На Среднем Урале решили компенсировать затраты на телеприставку малоимущим. Средняя стоимость цифровой приставки сейчас составляет 2 700 рублей, оборудования для спутникового вещания – порядка 6 тысяч рублей. На компенсацию 90 % этих затрат граждан будет выделено 136,3 миллиона рублей из областного бюджета.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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