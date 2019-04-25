Переход России на цифровое телевещание затягивается

Переход на цифровое телевещание в России продлится дольше, чем ранее предполагало правительство РФ. Как сообщил сегодня глава минкомсвязи Константин Носков, отключения аналогового вещания в 21 регионе перенесены на октябрь.

«На заседании правительства было принято решение о переносе сроков отключения аналогового вещания в ряде регионов страны. В 21 регионе страны отключение аналогового вещания произойдет 14 октября. 14 октября люди увидят на заставках своих телевизоров, если это аналоговый телевизор, ролики, сообщения о том, как подключить цифровое телевидение и о том, как настроить цифровую приставку», – сообщил Носков, слова которого цитирует «Интерфакс».

Стоит отметить, что ранее предполагался полный переход на цифровое вещание после завершения третьего этапа 3 июня, когда на «аналог» планировалось отключить в оставшихся 57 регионах.

Министр также сообщил, что правительством принято решение о расширении услуг связи на населенные пункты от 100 человек, изменения будут внесены в ближайшее время. Таких населенных пунктов порядка 25 тысяч, уточнил Носков.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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