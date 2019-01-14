В Екатеринбурге появилось 11 тысяч новых избирателей

Избирком Екатеринбурга уточнил количество избирателей, проживающих на территории уральской столицы. На 1 января 2019 года в мегаполисе зарегистрировано 1 078 099 граждан, обладающих избирательным правом, в том числе 7 239 военнослужащих, сообщили в пресс-службе комиссии.

За полгода численность избирателей возросла почти на 11 тысяч человек. Крупнейшими «выборными» районами Екатеринбурга традиционно остаются Орджоникидзевский (195 946 человек) и Чкаловский (196 212 человек). Самый большой прирост избирателей отмечен в Верх-Исетском (плюс 2 575 человек) и Ленинском (плюс 3 291 человек) районах – в этих территориях активно вводится в строй новое жилье.

Добавим, что избирком проводил работу по уточнению списков избирателей сразу после сентябрьских выборов в гордуму Екатеринбурга.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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