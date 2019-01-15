В Екатеринбурге нашли подростка, сбежавшего из дома еще 30 декабря

Полицейские Екатеринбурга разыскали 14-летнего мальчика, который ушел из дома еще 30 декабря.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, подростка нашли вчера вечером в магазине на улице 8 Марта. Никаких преступлений в отношении ребенка совершено не было.

В отношении матери мальчика составлен протокол за несвоевременное обращение в полицию: несмотря на то, что подростка не было дома с 30 декабря, мать написала заявление о его пропаже только 10 января. Известно, что ранее ребенок уже не раз сбегал из дома.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 15.01.19

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