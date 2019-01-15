Суд признал главу многодетной семьи виновным в доведении жены до самоубийства (ФОТО, ВИДЕО)

Верх-Исетский районный суд сегодня приговорил Амангельды Жангаулова к четырем годам исправительной колонии общего режима. Напомним, Любовь Жангаулова свела счеты с жизнью 28 января 2018 года, тело женщины было найдено в бане.

Многодетный отец довел супругу до самоубийства

По версии следствия, глава семейства периодически бил и оскорблял супругу, нецензурно выражался в ее адрес. Такое обращение могло подтолкнуть женщину покончить с собой, по мнению стороны обвинения. Сам мужчина это отрицает, говорит, что за 37 лет брака дал своей жене от силы пять пощечин. А причина, по которой его супруга покончила с собой, для него до сих пор остается загадкой.

Амангельды рассказывает, что в последнюю ночь его супруга не спала и позвала его пить чай. Потом Любовь попросила последить мужчину за кастрюлей на плите, а сама вышла из дома. Спустя некоторое время Жангаулов нашел тело своей жены.

Как отмечает корреспондент «Нового Дня», старшая дочь Амана, которая накануне выступала во время прений сторон, на вынесение приговора отцу не пришла. Она утверждала, что отец систематически издевался над матерью.

Тем временем адвокат Жангаулова планирует добиться для своего подзащитного оправдательного приговора.

Екатеринбург, служба информации

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