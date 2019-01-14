Глава многодетной семьи, обвиненный в доведении жены до самоубийства, в суде отказался признавать вину (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в Верх-Исетском районном суде состоялись прения сторон по делу о доведении до суицида Любови Жангауловой. На скамье подсудимых – вдовец Амангельды Жангаулов. По версии следствия, мужчина периодически избивал свою супругу и оскорблял ее. Поэтому женщина решила свести счеты с жизнью. Подробности – в материале «Нового Дня».

Главу многодетной семьи судят за доведении жены до самоубийства

Во время своего выступления в суде старшая дочь Амана – Любовь Деревянных – не может сдержать слез. Женщина утверждает: она и члены ее семьи настаивают на том, что Жангаулов довел свою супругу до самоубийства. Хотя вообще покойная не была склонна к суициду, говорит Любовь. «Решение уйти из жизни было принято импульсивно. Всю ночь он ее избивал. Мама мне жаловалась, мы были с ней близки. Она мне рассказывала обо всем. Она рассказывала, что ей очень сложно терпеть именно ночные побои, эти разговоры. Все дети спали, а он изгалялся над ней именно ночью. Обвинял ее в неверности», – рассказывает Любовь Деревянных.

Любовь Жангаулова ушла из жизни 28 декабря 2018 года, тело женщины нашли в бане. По версии следствия, глава семейства периодически бил и оскорблял свою супругу и выражался. Такое обращение могло подтолкнуть женщину покончить с собой, по мнению стороны обвинения.

После трагедии съемочная группа РИА «Новый День» поговорила о произошедшем с соседями многодетной семьи – они сообщили, что не согласны с версией следствия. Напомним, пенсионеры из поселка Медный воспитали пятерых своих детей и приютили еще семерых воспитанников детдома. Соседи, жившие долгое время с большим семейством, заявили, что версия о семейном насилии им кажется неправдоподобной.

Сам вдовец тоже утверждает, что не издевался над супругой, а наоборот, подчинялся ее воле. Глава семьи считает, что его старшая дочь Любовь Деревянных попросту оговаривает мужчину, чтобы заполучить в свою собственность большой дом, который остался в Медном. По словам мужчины, здание стоит около 7 миллионов рублей, а его площадь достигает 350 кв. м. Амангельды Жангаулов считает, что она заберет семейный дом себе, если вдовец окажется в колонии. «Этот дом достается полностью дочери. Она всем завладеет, у сестер все отберет и отдаст кришнаитам. В день похорон сын услышал в соседней комнате, что она с подружкой обсуждала, что дом будет принадлежать кришнаитам. Центр кришнаитский сделают из коттеджа. А из дома, который я построил рядом для сына, – она дачу себе сделает», – объясняет Амангельды Жангаулов.

В итоге вдовец свою вину так и не признал. Прокурор попросил суд признать Жангаулова виновным по ч.1 ст. 110 УК РФ «Доведение до суицида» и приговорить его к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Завтра, 15 января, в 10:00, в Верх-Исетском районом суде вдовцу будет вынесен приговор.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук

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