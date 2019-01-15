В Екатеринбурге запретят остановку еще на 24 улицах

Администрация Екатеринбурга расширяет список улиц, на которых будет запрещена остановка автомобилей.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, в первом квартале 2019 года знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» будут установлены еще на 24 улицах:
Чкаловский район:
- Степана Разина, от улицы Авиационной до улицы Циолковского;
- Сурикова, от улицы Авиационной до улицы Циолковского;
- Черняховского, от улицы Бородина до улицы Инженерной;
- Орденоносцев, на всей протяженности;
- Братская, на всей протяженности;
- Кольцо на конечной остановке общественного транспорта «Ботаническая» по улице Родонитовой.
Орджоникидзевский район:
- Парниковая, на всей протяженности;
- Тепличная, на всей протяженности;
- Восстания, от улицы Ломоносова до улицы Бакинских Комиссаров;
- Избирателей, от улицы Ломоносова до улицы Ильича;
- Стахановская, от улицы Калинина до улицы Кировградская.
Октябрьский район:
- Большакова, от улицы Луначарского до улицы Восточной;
- Мичурина, от улицы Декабристов до улицы Тверитина;
- Тверитина, от улицы Восточной до улицы Луначарского;
- Цвиллинга, от улицы Циолковского до улицы Машинной;
- Ткачей, от улицы Луначарского до улицы Мичурина;
- Декабристов, от улицы Луначарского до улицы Бажова;
- дублер улицы Машинной, от улицы Циолковского до улицы Саввы Белых.
Верх-Исетский район:
- Шейнкмана, от улицы Челюскинцев до Пестеревского переулка;
- Юмашева, от улицы Папанина до набережной Рабочей Молодежи;
- Фролова, от улицы Школьников до улицы Плотников;
- Нагорная, от улицы Каменщиков до улицы Плотников;
- Рябинина, на всей протяженности.
Ленинский район:
- переулок Университетский, от улицы Куйбышева до улицы Народной Воли.
Напомним, на прошлой неделе мэрия анонсировала появление таких знаков еще на 15 участках дорог. «Знаки устанавливаются с целью обеспечения пропускной способности улично-дорожной сети в период зимней уборки в первом квартале 2019 года», – сообщается на сайте администрации города. Однако формулировка «в период зимней уборки» вовсе не означает, что эти знаки когда-либо уберут – в пресс-службе корреспонденту РИА «Новый День» уточнили, что они будут постоянными.
Екатеринбург, служба информации
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