В Екатеринбурге запретят остановку еще на 24 улицах

Администрация Екатеринбурга расширяет список улиц, на которых будет запрещена остановка автомобилей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, в первом квартале 2019 года знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» будут установлены еще на 24 улицах:

Чкаловский район:

Степана Разина, от улицы Авиационной до улицы Циолковского;

Сурикова, от улицы Авиационной до улицы Циолковского;

Черняховского, от улицы Бородина до улицы Инженерной;

Орденоносцев, на всей протяженности;

Братская, на всей протяженности;

Кольцо на конечной остановке общественного транспорта «Ботаническая» по улице Родонитовой.

Орджоникидзевский район:

Парниковая, на всей протяженности;

Тепличная, на всей протяженности;

Восстания, от улицы Ломоносова до улицы Бакинских Комиссаров;

Избирателей, от улицы Ломоносова до улицы Ильича;

Стахановская, от улицы Калинина до улицы Кировградская.

Октябрьский район:

Большакова, от улицы Луначарского до улицы Восточной;

Мичурина, от улицы Декабристов до улицы Тверитина;

Тверитина, от улицы Восточной до улицы Луначарского;

Цвиллинга, от улицы Циолковского до улицы Машинной;

Ткачей, от улицы Луначарского до улицы Мичурина;

Декабристов, от улицы Луначарского до улицы Бажова;

дублер улицы Машинной, от улицы Циолковского до улицы Саввы Белых.

Верх-Исетский район:

Шейнкмана, от улицы Челюскинцев до Пестеревского переулка;

Юмашева, от улицы Папанина до набережной Рабочей Молодежи;

Фролова, от улицы Школьников до улицы Плотников;

Нагорная, от улицы Каменщиков до улицы Плотников;

Рябинина, на всей протяженности.

Ленинский район:

переулок Университетский, от улицы Куйбышева до улицы Народной Воли.

Напомним, на прошлой неделе мэрия анонсировала появление таких знаков еще на 15 участках дорог. «Знаки устанавливаются с целью обеспечения пропускной способности улично-дорожной сети в период зимней уборки в первом квартале 2019 года», – сообщается на сайте администрации города. Однако формулировка «в период зимней уборки» вовсе не означает, что эти знаки когда-либо уберут – в пресс-службе корреспонденту РИА «Новый День» уточнили, что они будут постоянными.

Екатеринбург, служба информации

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