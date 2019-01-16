В Среднеуральске собака покусала двухлетнюю девочку

В Среднеуральске следователи разбираются со случаем нападения разъяренной собаки на ребенка. Инцидент произошел вечером 14 января на улице Советской.

Двухлетняя девочка и ее мама гуляли, когда на них неожиданно набросился пес. Собака укусила ребенка в лицо. Девочку с травмой доставили в детскую больницу, где ей была оказана медицинская помощь.

В рамках доследственной проверки следователи выясняют, имеется ли у агрессивного животного хозяин. Чтобы установить степень тяжести вреда здоровью ребенка, проводится судебно-медицинское освидетельствование. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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