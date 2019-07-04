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Четверг, 4 июля 2019, 08:42 мск

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Мама девочки, которую собака покусала за лицо, отсудила 100 тысяч

Верхнепышминский городской суд назначил компенсацию женщине из Среднеуральска – этой зимой ее ребенка собака укусила за лицо, повредив глаз. Травмы ребенка оценили в 100 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, в том, что на четырехлетнюю девочку напала собака, виноватой признали МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Среднеуральска. Выяснилось, что с 25 декабря 2018 года по 28 января 2019 года безнадзорные собаки не отлавливались, так как не был заключен контракт. А пес напал на девочку 15 января.

Напомним, в тот день жительница Среднеуральска гуляла с двумя детьми на улице Советской. Четырехлетнюю девочку молодая мама посадила на качели и отвернулась к младшему ребенку. Спустя мгновение она повернулась и увидела, что на ее чадо напала собака. «Ребенок оказался на земле, а псина – похожая на овчарку – придавила ее. И вижу, что начинает ее (дочь, – прим. ред.) просто грызть», – описала Ксения Ерохина. Женщина отогнала собаку и вызвала бригаду «скорой помощи».

Врачи диагностировали у четырехлетней девочки укушенные раны на лбу, щеках, в области скул, а также рану на поверхности правого глазного яблока. При этом женщина рассказывала, что на собаке был ошейник, она была ухоженной и производила впечатление домашней.

Среднеуральск, служба информации

Среднеуральск. Другие новости 04.07.19

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