«У собаки был ошейник», – мама покусанной девочки предполагает, что у собаки есть хозяин (ВИДЕО)

Мама девочки, которую покусала собака, рассказала журналистам подробности того дня, когда на них напал пес. Сейчас жительница Среднеуральска вместе со своей дочерью находятся на лечении в отделении челюстно-лицевой хирургии ДГКБ №9. Подробности – в материале «Нового Дня».

Собака покусала ребенка

Ксения Ерохина рассказала журналистам телеканала АТН, что вчера вечером она вместе с двумя дочерьми вышла погулять на площадку, на которой они проводят время каждый день. Старшую девочку молодая мама посадила на качели и отвернулась к младшему ребенку. Спустя мгновение она повернулась и увидела, что на её чадо напала собака. «Ребенок оказался на земле, а псина – похожая на овчарку – придавила её . И вижу, что начинает её – дочь (прим.ред.) – просто грызть», – описала Ксения Ерохина. Молодая мама отогнала собаку и вызвала бригаду «скорой помощи». Медики в тот же день доставили ребенка в Екатеринбург, в детскую больницу №9.

Заместитель главного врача по хирургии Игорь Огарков рассказал, что врачи диагностировали у четырехлетней девочки укушенные раны на лбу, щеках, в области скул, а также рану на поверхности правого глазного яблока. Ребенку была проведена операция, приняты меры чтобы избежать заражения – такая опасность всегда есть при укусах животных. Хирурги ушили раны на лице и глазу, девочка пробудет в больнице около двух недель до их полного заживления. Затем ребенка ждет долгий восстановительный период, чтобы не осталось рубцов.

Ксения говорит, что пес был похож на овчарку, ухожен и с ошейником. Женщин намерена найти агрессивную собаку и её хозяина.

Ранее «Новый День» писал, что в рамках доследственной проверки следователи выясняют, имеется ли у агрессивного животного хозяин. Чтобы установить степень тяжести вреда здоровью ребенка, проводится судебно-медицинское освидетельствование. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации

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