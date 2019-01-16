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«У собаки был ошейник», – мама покусанной девочки предполагает, что у собаки есть хозяин (ВИДЕО)

Съемки ТК АТН

Мама девочки, которую покусала собака, рассказала журналистам подробности того дня, когда на них напал пес. Сейчас жительница Среднеуральска вместе со своей дочерью находятся на лечении в отделении челюстно-лицевой хирургии ДГКБ №9. Подробности – в материале «Нового Дня».

Собака покусала ребенка

Ксения Ерохина рассказала журналистам телеканала АТН, что вчера вечером она вместе с двумя дочерьми вышла погулять на площадку, на которой они проводят время каждый день. Старшую девочку молодая мама посадила на качели и отвернулась к младшему ребенку. Спустя мгновение она повернулась и увидела, что на её чадо напала собака. «Ребенок оказался на земле, а псина – похожая на овчарку – придавила её . И вижу, что начинает её – дочь (прим.ред.) – просто грызть», – описала Ксения Ерохина. Молодая мама отогнала собаку и вызвала бригаду «скорой помощи». Медики в тот же день доставили ребенка в Екатеринбург, в детскую больницу №9.

Заместитель главного врача по хирургии Игорь Огарков рассказал, что врачи диагностировали у четырехлетней девочки укушенные раны на лбу, щеках, в области скул, а также рану на поверхности правого глазного яблока. Ребенку была проведена операция, приняты меры чтобы избежать заражения – такая опасность всегда есть при укусах животных. Хирурги ушили раны на лице и глазу, девочка пробудет в больнице около двух недель до их полного заживления. Затем ребенка ждет долгий восстановительный период, чтобы не осталось рубцов.

Ксения говорит, что пес был похож на овчарку, ухожен и с ошейником. Женщин намерена найти агрессивную собаку и её хозяина.

Ранее «Новый День» писал, что в рамках доследственной проверки следователи выясняют, имеется ли у агрессивного животного хозяин. Чтобы установить степень тяжести вреда здоровью ребенка, проводится судебно-медицинское освидетельствование. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации

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