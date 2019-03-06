Чиновники и чума оставили Екатеринбург без защиты от бродячих стай

В Екатеринбурге вот уже второй месяц никто не занимается отловом собак. Контракт не был подписан с подрядчиком из-за претензий ФАС к заказчику ‒ администрации Екатеринбурга. Чиновники допустили нарушения в конкурсной документации при проведении госзакупки. Но проблема заключается даже не в этом, а в том, что и в ближайшее время контракт, вероятно, не будет подписан. При этом с наступлением весны собаки станут еще опаснее для горожан. Подробности ‒ в материале «Нового Дня».

В конце февраля в Екатеринбурге стая бродячих собак напала на маленькую девочку, выгуливавшую во дворе своего дома тойтерьера. Все произошло почти в центре города ‒ на улице Бажова. Одичавшие животные сильно искусали школьницу и разорвали ее питомца. Эта сама по себе жуткая история подняла огромную проблему ‒ оказалось, что в настоящее время в полуторамиллионном городе никто не занимается отловом опасных животных. И когда этот процесс будет возобновлен, неясно.

Последние несколько лет заказы на отлов безнадзорных животных получало ЕМУП «Спецавтобаза». В этом году конкурс выиграло то же муниципальное предприятие, которое должно было приступить к работе в рамках нового контракта с февраля 2019 года. Однако выяснилось, что документ не был подписан сторонами, поскольку свердловское управление ФАС нашло нарушения в конкурсных бумагах. По информации ведомства, ошибки допустили чиновники мэрии, которые и составляли контракт на 30 млн рублей. Все работы в документе были обозначены как единая ветеринарная услуга, а в техзадании же приводился целый комплекс мероприятий, включая отлов и перевозку собак в пункт кратковременного пребывания, содержание животных на ПКС, стерилизация и кастрация собак, поиск для них новых хозяев, и так далее. При этом цена в контракте применялась единая за весь комплекс услуг как за одну. Антимонопольщики потребовали у администрации Екатеринбурга прописать, сколько стоят отлов, перевозка, содержание, ветеринарные и кинологические услуги для каждой собаки.

Главный специалист комитета по экологии Юлия Шибанова, которая курирует вопросы по отлову и содержанию безнадзорных собак, пообещала, что в ближайшее время вопрос с поимкой одичавших животных будет решен. «Сейчас договора нет, отлов не производится, но на следующей неделе или через неделю будет заключен краткосрочный договор, а потом уже ‒ полноценный контракт. Так что собак будут вылавливать. Заявку мы передадим «Спецавтобазе», ‒ сказала собеседница «Нового Дня». Тем жителям Екатеринбурга, которые обеспокоены бродячими собаками, советуют обращаться в комитет по экологии и почаще напоминать о себе, если проблема не будет решаться после первой заявки.

Между тем уверенность администрации в том, что проблема решится через неделю-другую, не разделяют в департаменте ветеринарии Свердловской области. Договор на отлов собак подразумевает, что животных будут не только ловить, но и отправлять в пункт кратковременного содержания. Он у «Спецавтобазы» один. И на нем сейчас объявлен карантин, принимать собак туда запрещено ‒ существует риск заражения.

«Карантин был объявлен 20 февраля. К нам обратился комитет по экологии. Им пожаловались активисты, которые взяли с передержки собаку, а она умерла. Они посчитали, что она чем-то болела и подняли бучу. В комитете решили пойти навстречу и устроить проверку. Анализы были взяты, у нескольких собак подтвердилось заболевание, ПКС был закрыт на карантин», ‒ рассказал «Новому Дню» источник в департаменте.

Информацию подтвердила и директор «Зоозащиты» Анна Вайман, которая пристраивает отловленных в Екатеринбурге бездомных животных. По ее словам, карантин введен по поводу чумы, сейчас проводится вакцинация собак и принимаются все необходимые меры. «Хуже всего то, что предыдущий договор закончился, а новый не был заключен, следовательно, раз нет контракта, нет и денег на содержание животных. На ПКС находятся сейчас 73 собаки. Они фактически живут за счет пожертвований. Мы у себя на Посадской, 44/1, в зоопространстве «Мохнатая компания» принимаем корма, мясо, крупы для собак с ПКС», ‒ сказала «Новому Дню» собеседница агентства.

Когда закончится карантин на ПКС, пока неизвестно. Оперативно прокомментировать информацию в департаменте ветеринарии Свердловской области «Новому Дню» не смогли, однако как только ответ на запрос редакции поступит, мы дополним информацию. «У комитета очень много заявок от жителей на отлов агрессивных собак, особенно после истории с покусанной девочкой, и будет еще больше», ‒ сказал собеседник агентства в мэрии.

Действительно, как поясняют специалисты, начинается весна, уровень агрессии бездомных животных будет только расти и риск нападений на людей тоже. «Есть определенные периоды, когда агрессия повышается. Это происходит не только весной. Например, идет период течки у сук. Тогда собаки собираются в стаи, и если им кажется, что человек или другая собака нарушили статус кво этой стаи, то они могут и наброситься, ‒ рассказала «Новому Дню» кинолог Ольга Старкова. ‒ Есть и стаи, которые живут не с людьми, а, например, на окраинах, в промзонах, и весной они начинают перемещаться. Может, у них еда заканчивается, и они приходят в города. Это почти дикие животные, которые зимой на людей не бросаются, т.к. почти не сталкиваются с ними, не воспринимают их как конкурентов. Но когда собаки перекочевывают в город, у них больше возможностей встретиться с людьми, которые заходят на их территорию».

Спокойствие мэрии в этой ситуации совсем непонятно. Заключить даже прямой договор на отлов только агрессивных, опасных для людей собак со «Спецавтобазой» у администрации города не получится, пока департамент ветеринарии не снимет карантинные меры. «Мы не имеем права заключать договор на отлов животных ‒ даже агрессивных. По федеральному закону, мы в любом случае сначала должны привезти собак в пункт кратковременного содержания. Пока действует карантин, введенный на основании приказа областного департамента ветеринарии, это невозможно», ‒ сказал «Новому Дню» директор ЕМУП «Спецавтобаза» Григорий Вихарев.

В этой ситуации у мэрии есть только один выход ‒ срочно искать другого подрядчика. По оценкам замглавы комитета по экологии Екатеринбурга Татьяны Савиной, в городе сейчас больше 3,5 тысячи безнадзорных собак, которые несут потенциальную опасность для людей. Такие цифры специалисты называли на комиссии по городской безопасности екатеринбургской думы в феврале этого года. Если горожане пострадают от бездомных собак, это чревато уголовными делами для ответственных. По факту нападения на девочку на улице Бажова было возбуждено дело по ст.293 УК РФ «Халатность». «В данной ситуации усматриваются признаки неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами, отвечающими за отлов бродячих животных, возбуждено уголовное дело по ст.293 УК РФ «Халатность», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Напомним, в конце прошлого года в России вступили в силу поправки в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными», которые касаются и бездомных собак. С 1 января 2020 года животных будут ловить, лечить, вакцинировать, стерилизовать или кастрировать, чипировать и находить им новых хозяев. Тех псов, которым не найдут новых владельцев, будут выпускать в места прежнего обитания. Но будут и исключения ‒ агрессивных животных будут держать в клетках до естественной смерти или усыплять, если на то найдутся ветеринарные показания.

Кроме того, со следующего года заработают и новые правила в отношении приютов для бездомных собак ‒ они должны быть стать куда комфортнее, чем сейчас. Например, вольер для одного пса должен быть не меньше двух квадратных метров, а будка ‒ не меньше одного «квадрата». При этом даже зимой температура воздуха там не может опускаться ниже +7 градусов. В каждом приюте должны быть изолятор, карантинный, санитарный, ветеринарный и пищевой блоки, складские помещения для хранения инвентаря. В штате должны трудиться ветеринары, кинологи и фелинологи. Правда, появятся ли такие приюты в Екатеринбурге к концу этого года, неясно.

«У нас есть вопросы к федеральному закону. В нем не отражены некоторые моменты по финансированию отдельных положений. Например, статья о приютах. Где взять средства для создания приютов, для содержания в них безнадзорных животных? Я думаю, что до вступления в силу основных статей федерального закона эти вопросы будут урегулированы, ‒ отметила депутат свердловского заксобрания Елена Трескова. ‒ На сегодняшний день мы принимаем изменения в областной закон, касающийся полномочий органов местного самоуправления. После выхода всех подзаконных актов федерального правительства мы продолжим нашу работу по совершенствованию областных законов, касающихся безнадзорных животных».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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