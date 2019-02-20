Бездомные псы, напавшие на девочку и ее тойтерьера, давно терроризировали округу

Жители улиц Шевченко и Бажова жалуются на стаю бездомных собак, которые напали на семилетнюю девочку и загрызли насмерть ее тойтерьера. Стая и раньше набрасывалась на людей и их домашних животных. Житель города Михаил Падурин рассказал журналистам, что в конце января звери напали на него и его корги. Мужчине удалось отбиться. «Я по этим псам оставлял заявку 21 января, чтобы их забрали, в итоге один раз позвонили со «Спецавтобазы» и сказали, что собак на месте нет, спросили, где искать, и, видимо, бросили это дело. Сегодня звонил в администрацию, сказали, что старая заявка закрыта, открыли новую и передали ее «Спецавтобазе», ‒ сказал он e1.ru.

В пресс-службе «Спецавтобазы», в свою очередь, сообщили, что заявок по этому адресу не поступало с 2017 года. «Заявки от жителей принимает администрация города, после чего формирует заказ-наряды с указанием места дислокации бродячих собак. Отлов предприятием осуществлялся в соответствии с муниципальным контрактом на основании полученных от мэрии документов. В январе по адресу места происшествия и близлежащих улиц в ЕМУП «Спецавтобаза» заказ-нарядов не поступало», ‒ сказали «Новому Дню» на предприятии.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга также подтвердили слова представителей САБ. «Новому Дню» сообщили, что в январе обращений в комитет по экологии города ‒ именно он занимается сбором сообщений о местах, где требуется выловить бездомных собак, по Шевченко, 9, не было. Также в ратуше порекомендовали обращаться с заявками через электронную форму на сайте администрации города.

Как уже сообщал «Новый День», с 1 февраля отловом безнадзорных животных в Екатеринбурге фактически не занимается никто. В январе мэрия провела конкурс по выбору подрядчика на эти работы, победителем стала «Спецавтобаза». Однако региональное управление ФАС нашло нарушение в процедуре, из-за чего контракт между администрацией города и ЕМУП заключен не был.

Это стало известно после того, как региональное управление СКР возбудило уголовное дело по факту нападения стаи собак на семилетнюю девочку и ее тойтерьера. «В данной ситуации усматриваются признаки неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами, отвечающими за отлов бродячих животных, возбуждено уголовное дело по ст.293 УК РФ «Халатность», – говорили в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 20.02.19

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