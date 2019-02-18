В Екатеринбурге собаки напали на девочку. Возбуждено уголовное дело

В Екатеринбурге стая собак напала на ребенка и насмерть загрызла ее маленького питомца. Следователи возбудили уголовное дело, фигурантом которого может стать МУП «Спецавтобаза». ЧП произошло в субботу в районе пересечения улиц Восточная и Шевченко.

Семилетняя девочка вышла погулять с той-терьером, когда на них напала стая собак. Ребенка укусили за руку. «С учётом того, что в данной ситуации усматриваются признаки неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами, отвечающими за отлов бродячих животных, по данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ст.293 УК РФ (халатность)", – рассказали в СУ СК по Свердловской области. В Екатеринбурге, отметим, за отлов собак отвечает МУП «Спецавтобаза». Следователи выясняют, какие должностные лица отвечают за отлов собак, назначена экспертиза, которая установит тяжесть травмы ребенка.

Кроме того, эти же собаки насмерть загрызли той-терьера. Об этом порталу e1.ru рассказала мама ребенка Надежда. По словам женщины, после нападения стаи терьер был жив, но все органы были раздроблены. В ветклинике питомцу поставили капельницу, предложили дорогостоящую операцию, но предупредили, что гарантировать ничего нельзя. Семья решила усыпить той-терьера.

Екатеринбург, служба информации

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