В Екатеринбурге бездомных собак чипировали и выпустили на улицу (ВИДЕО)

В Екатеринбурге бездомных собак после лечения и чипирования начали выпускать на улицы. Специалисты «Спецавтобазы» не гарантируют, что неагрессивное и здоровое сегодня животное впоследствии не кинется на людей или не станет разносчиком заразы. Но по закону таких собак нельзя отлавливать повторно. Для некоторых собак новые правила тоже стали стрессовыми: животные, привыкнув за месяц к обществу человека, не хотят возвращаться к бродячей жизни.

ВИДЕО

Сегодня в Екатеринбурге на улицы выпустили одну из первых партий бездомных животных, которых по новым правилам нельзя усыплять. «Эти собаки были пойманы 40-45 дней назад. В рамках нового закона мы их вылечили, стерилизовали, сделали чипы. И собак, которые не проявляют признаков агрессии, мы сегодня выпускаем в привычную среду обитания – в те районы, где они были пойманы. Это вторая партия собак, которых мы выпустили обратно, – рассказал журналистам главный инженер ЕМУП «Спецавтобаза» Дмитрий Осокин. – Животные не проявляли признаков агрессии. Но я бы не рекомендовал вам на улице подходить к таким собакам. Мы ее вылечили, но она могла где-то что-то подцепить за то время, пока находится на улице».

Глава комитета по природопользованию администрации Екатеринбурга Екатерина Мурзина признала, что по новому закону из бюджета будет уходить значительно больше средств.

«Сейчас собака должна прожить в центре минимум 30 дней. Пройти социализацию, лечение. Объем субвенций в этом году 35 миллионов, но в следующем понадобится больше, поскольку содержать собаку в центре дороже (чем усыпить – прим НД»), – рассказала Екатерина Мурзина. – Если же собака проявляет агрессию, то мы должны содержать ее в центре до тех пор, пока она не умрет от естественных причин».

Добавим, что собаки, которых сегодня выпускали на волю, не спешили покидать вольеры. Животные за месяц привыкли к обществу людей и, вероятно, не хотят возвращаться к голодной жизни. К слову, любую из собак, содержащуюся в центре Спецавтобазы, можно приютить. Но, по признанию волонтеров, сегодня новых хозяев обретают единицы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 15.07.19

В Кольцово задержали таджика с 3 миллионами рублей. / Полицейскому-взяточнику из Екатеринбурга заменили условный срок колонией строгого режима. / Трое утонувших, полтора десятка перегревшихся: итоги жарких выходных на Урале. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»