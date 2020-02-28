На собак, которые искусали девочку у ботанического сада, поступало уже семь заявок

В Екатеринбурге сегодня утром на 12-летнюю девочку напала стая бродячих собак. Как сообщила «Новому Дню» мама школьницы, та отбивалась от них пакетом со сменной обувью, но все же ее ноги искусали до крови. Ребенок не заметил, были ли у напавших собак бирки в ушах. Примечательно, что в травмпункте на улице Буторина не нашлось вакцины от бешенства, девочку увезли на скорой в ДГБ № 9.

Надзором за бродячими животными в Екатеринбурге занимается комитет по экологии администрации города. В пресс-службе мэрии «Новому Дню» сообщили, что на эту стаю, которая обитает в районе ботанического сада УрО РАН, уже были жалобы. «Семь выездов было за февраль, собаки обнаружены не были. Участок на контроле», – сказали в администрации города со ссылкой на представителей комитета. Там также уточнили, что отловом занимается ЕМУП «Спецавтобаза».

На предприятии «Новому Дню» пояснили, что в феврале специалисты по отлову животных получили три заявки с территории возле ботсада. «Бригада только в феврале выезжала семь раз на место, однако стая не была обнаружена. В ходе проверки выяснилось, что животные в случае опасности скрываются на территории частной стройки в районе бывшего Ботанического рынка, куда доступа для специалистов по отлову нет. Сегодня после поступления сигнала бригада вновь выехала на место. О результатах сообщим позднее», – сказали агентству в ЕМУПе.

Журналист Даниил Румянцев также сообщил в своем фейсбуке, что вчера две собаки напали на него в частном секторе в районе улиц Готвальда и Токарей. «Одна типнула за икру, царапины едва видны. В травмпункте поставили прививки от столбняка и от бешенства (до мая их надо поставить еще несколько штук). Теперь мне полгода нельзя пить и заниматься спортом», – написал он, уточнив, что отправил сегодня заявку на отлов в администрацию города.

Напомним, по новым правилам, которые установлены федеральным законом, с прошлого года собак отлавливают, но не умерщвляют, а лечат, вакцинируют, стерилизуют, ставят чип и вешают яркую бирку на ухо, а после карантина выпускают там, где и поймали. Исключение составляют агрессивные особи – при этом их также нельзя усыплять, по закону их должны изолировать и содержать до конца жизни в специальном приюте, но его в Екатеринбурге нет.

Добавим, что в прошлом году контракт на отлов собак в Екатеринбурге муниципальные власти не заключали до середины весны – ФАС нашла нарушения в документации, и де-юре этой работой никто не занимался.

Также в конце февраля 2019 года стая бродячих собак напала на девочку в районе улицы Бажова. Ребенок выгуливал тойтерьера – питомца бездомные животные разорвали, школьницу искусали. По факту нападения на девочку на улице Бажова было возбуждено дело по ст.293 УК РФ «Халатность». При этом им сначала занимался местный отдел управления СУ СКР, а затем материалы передали в полицию по подвемдоственности.

Что касается сегодняшнего нападения, то, как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе следственного управления по региону, проверку проводит отдел Чкаловского района.

Специалисты предупреждают, что подобных случаев, когда собаки нападают на прохожих, может быть больше – начинается весна. «Есть определенные периоды, когда агрессия повышается. Это происходит не только весной. Например, идет период течки у сук. Тогда собаки собираются в стаи, и если им кажется, что человек или другая собака нарушили статус-кво этой стаи, то они могут и наброситься, ‒ рассказала «Новому Дню» кинолог Ольга Старкова. ‒ Есть и стаи, которые живут не с людьми, а, например, на окраинах, в промзонах, и весной они начинают перемещаться. Может, у них еда заканчивается, и они приходят в города. Это почти дикие животные, которые зимой на людей не бросаются, т.к. почти не сталкиваются с ними, не воспринимают их как конкурентов. Но когда собаки перекочевывают в город, у них больше возможностей встретиться с людьми, которые заходят на их территорию».

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 28.02.20

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