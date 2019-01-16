Полицейские расследуют заявление жителя Алапаевска, сообщившего в СМИ, что его избили гаишники после корпоратива

В Алапаевске четверо сотрудников ГИБДД после корпоративна на глазах у супруги избили её мужа, об этом порталу Е1 рассказал пострадавший Александр. По словам мужчины, драка произошла 29 декабря на улице Лермонтова. По рассказу потерпевшего, в этот день на корпоративе в баре «Карат» отдыхали четверо сотрудников ГИБДД, среди которых, по утверждению Александра, был начальник регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД майор полиции Игорь Дарьин. В ГУ МВД сообщили, что расследуют инцидент.

По рассказу потерпевшего, в этот день за ним вечером приехала супруга. Она остановилась вблизи бара, а госавтоинспекторы, по предположению Александра, приняли ее автомобиль за такси и начали туда садиться. «Я им сказал, что это не такси, это за мной приехала жена, но они стали отвечать мне матом, а потом начали избивать на глазах у жены», – заявил Александр порталу Е1. Потерпевший дополнил, что в этот же день он снял побои и написал заявление в полицию. Мужчине в драке выбили четыре зуба. В интервью порталу Е1 мужчина высказал опасения, что историю замнут.

Однако, в ГУ МВД по Свердловской области «Новому Дню» сообщили, что органы внутренних дел предпринимают комплекс необходимых мер реагирования по данной ситуации. «Один из участников этой криминальной истории уже лишился своей должности», – рассказал пресс-секретарь свердловского полицейского главка Валерий Горелых.

Екатеринбург, служба информации

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