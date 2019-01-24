Минэкономразвития раскритиковало реформу водительских экзаменов

Минэкономразвития вынесло отрицательное заключение на предложенный ГИБДД проект постановления правительства о реформе экзаменов на водительские права, пишет "Коммерсантъ".

ГИБДД считает необходимым ввести объединенный экзамен по вождению вместо «города» и «площадки». Министерство опасается, что нововведение грозит финансовыми потерями для госбюджетов и образовательных организаций и призывает доработать документ. По данным издания, в МВД «неприятно удивились» выводам Минэкономразвития и готовят на него ответ.

В экономическом ведомстве констатируют, что перенос упражнений, которые сейчас выполняются на площадке, в городские условия повлечет «значительное увеличение временных затрат на прием практического экзамена». При этом в МВД среди целей реформы называли «сокращение временных затрат» сотрудников. В частности, министерство указало, что в 2017 года состоялось 4,6 млн экзаменов, из них 2,23 млн – на площадке, 2,38 млн – в городе. По данным ведомства, на каждого кандидата в водители пришлось 5,6 попытки сдачи экзаменов. При этом 44% курсантов сдали «площадку» с первого раза и 34% – «город».

На сегодняшний день каждый экзамен сдается и пересдается отдельно. Таким образом, отмечают в Минэкономразвития, в случае объединения при ошибках надо будет заново проходить единый тест целиком: нагрузка на инспекторов вырастет, общее число пересдающих станет больше. В ведомстве также указали, что некоторые упражнения в городских условиях «выполнять затруднительно»: приводится пример 20-метрового «КамАЗа», которому для некоторых упражнений нужна территория длиной не менее 70 метров.

«Увеличение количества и продолжительности экзаменов в дорожных условиях способно привести к ухудшению дорожной обстановки», – резюмировали в Минэкономики. Сегодня требования к выполнению упражнений на площадке «четко регламентированы, субъективность со стороны экзаменаторов практически исключена». Если же элементы будут выполняться в едином экзамене под контролем экзаменатора, то это будет способствовать «повышению роли субъективного фактора», также отметили в министерстве.

Как писал «Новый День», в начале января ГИБДД внесла изменения в проект экзамена на получение водительских прав. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В частности, предлагается начинать тестирование кандидатов с проверки первоначальных навыков вождения. Это испытание будет проводиться на «закрытых площадках и автодромах, территориях с твердым покрытием и ограниченных для движения пешеходов, участках дорог с малоинтенсивным движением, тупиковых участках дорог, преимущественно за пределами жилой застройки».

Затем кандидату в водители предстоит продемонстрировать свои умения в условиях полноценного городского движения. В частности, речь идет о совершении поворотов в обе стороны, демонстрации навыка проезда нерегулируемых перекрестков неравнозначных дорог и пешеходных переходов, обгона других участников движения, а также осуществления параллельной парковки. Кроме того, курсант должен будет показать навыки начала движения и остановки на подъеме и спуске.

Такие упражнения, как пересечение железнодорожного переезда, проезд регулируемого перекрестка и перестроение на двух- и более полосном участке дороге, будут опциональными. Отметим также, что в новой версии документа также перечислены случаи аннулирования результатов экзамена. Кроме того, преподаватель автошколы не сможет находиться в экзаменационном автомобиле.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.01.19

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