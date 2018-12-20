В ГИБДД задумались о проверке знаний ПДД при замене прав

Начальник ГИБДД России Михаил Черников выступил в поддержку идеи ввести теоретическую проверку знаний правил дорожного движения при замене водительского удостоверения, которая проводится раз в 10 лет. С таким предложением выступил директор ярославской автошколы «Ярфина» Сергей Калмыков на четвертом ежегодном конгрессе автошкол, в котором участвовало руководство ГИБДД.

Михаил Черников счел идею «хорошей инициативой» и предложил ее серьезно проработать, однако отметил, что на реализацию предложения потребуются «большие ресурсы». По мнению начальника Госавтоинспекции, экзамены, наверное, можно сделать добровольными, сообщает газета «Коммерсантъ». Это один из вариантов, окончательное решение будет принято позднее. При этом пересдающие теорию водители могут рассчитывать на скидки при покупке полисов ОСАГО, предложил со своей стороны руководитель Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов.

На конгрессе автошкол представители ГИББД также заявили, что планируется перейти на электронные медицинские справки, выдаваемые медкомиссиями перед экзаменами. Кроме того, Госавтоинспекция предлагает запретить выдавать права категории D (автобусы), если водитель не имеет стаж вождения в рамках других категорий.

Еще одно новшество коснется иностранных водителей, получивших в России вид на жительство или оформивших гражданство, – их обяжут в течение полугода поменять права на российские. Данное правило затронет и российских граждан, которые получили права за границей и вернулись на родину, отмечает издание.

Ранее в ГИБДД предложили засекретить маршруты сдачи практического экзамена в городе. В настоящее время список таких маршрутов находится в открытом доступе, в результате инструкторы натаскивают будущих водителей, давая им ограниченный круг навыков.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.12.18

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