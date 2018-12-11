ГИБДД предлагает засекретить маршруты сдачи экзамена в городе

В ГИБДД предложили держать в неведении учеников автошкол о маршрутах, по которым им предстоит ездить во время практического экзамена. В настоящее время список таких маршрутов находится в открытом доступе, в результате инструкторы натаскивают будущих водителей, давая им ограниченный круг навыков.

В Госавтоинспекции давно обсуждают различные изменения в экзаменах для будущих водителей. В частности, глава ведомства Михаил Черников ранее говорил, что новый экзамен на водительские права будет более строгим и уделит больше внимания практическому вождению, передает РИА «Новости».

«Мы предлагаем вернуться к старой схеме, которая существовала до 2014 года, когда только экзаменатор знает маршрут, и он по ходу движения в реальных условиях дает команды экзаменуемому», – рассказал начальник отделения экзаменационной работы ГИБДД России Николай Гиляков.

Маршруты будут утверждены до экзамена с учетом дорог и улиц, предназначенных для учебной езды, особенностей транспортного средства и продолжительности испытания. Отмечается, что экзаменационные маршруты не будут включать аварийно-опасные участки.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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