Автошколы просят ГИБДД скорректировать экзамены

Межрегиональная ассоциация автошкол (МААШ) выступила с предложением сократить количество упражнений для автомобилистов во время сдачи экзамена на вождение на автодроме, пишет газета «Известия» со ссылкой на ГИБДД, куда поступило обращение с этой инициативой.

В МААШ также считают необходимым увеличить время для проверки курсанта на дороге. Критике подверглась и инициатива ГИБДД по объединению испытаний в городе и на площадке. В ассоциации считают, что подобная мера приведет к снижению качества обучения.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.11.18

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