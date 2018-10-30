Лишенцам запретили обучать будущих водителей в автошколах

К инструкторам по вождению утвердили новые требования, в частности, их водительский стаж должен составлять минимум три года, при этом в течение последних пяти лет у них не должно быть случаев лишения прав. Об этом говорится в приказе Минтруда.

До настоящего времени регламентированных требований к инструкторам по вождению не было, пишет «Коммерсант». 28 октября Минтруд утвердил новый профессиональный стандарт – «мастер производственного обучения вождению транспортных средств», в котором соблюдение определенных норм становится обязательным.

При приеме на работу ранее образовательные организации требовали лишь свидетельство о прохождении дополнительного профессионального обучения. Нередко автошколы сами готовят инструкторов: в рамках курса претенденты должны обучаться 250 часов, уже действующие мастера повышают квалификацию за 16 часов.

Теперь же автошколы могут нанимать только специалистов, которые соответствуют профстандарту. У них должен быть диплом о среднем профессиональном образовании. Кроме того, мастера должны знать «устройство и конструктивные особенности эксплуатируемых автомобилей», разбираться в «принципах работы типовых электрических устройств автомобиля», понимать «возрастные особенности обучающихся». Наставники будущих водителей должны иметь водительский стаж не менее трех лет, у них не должно быть случаев лишения прав в течение последних пяти лет. Если эти требования не соблюдаются, с таким инструктором придется распрощаться.

Следить за соблюдением стандарта поручено региональным структурам Рособрнадзора, также выявлять нарушителей будут подразделения ГИБДД.

Напомним, большая реформа образования кандидатов в водители ведется в России с 2013 года. За это время были введены новые категории прав, усложнены правила приема экзаменов. Не так давно ГИБДД озвучила идею совместить экзамены «город» и «площадка» в единый тест.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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